Un cumple de 15 y cuatro bares sanjuaninos clausurados por incumplir con el protocolo COVID-19

La madrugada estuvo movida para la Policía de San Juan en el ámbito clausuras, es que a lo largo de la noche hubo 5 clausuras en total, cuatro bares – restaurantes y un cumpleaños de 15, todos por incumplir con el protocolo para prevenir el coronavirus. Falta de control de temperatura y alcohol, documentación vencida, exceso de gente, son algunas de las normas que fueron incumplidas.

La primera de las clausuras fue a las 22:30 horas en el lugar de comidas Australia Comidas Rápidas Panchería, ubicado por Moteagudo al 900 este, en Capital. En este lugar se constató el faltante de los elementos de tomar la temperatura y tampoco colocaban alcohol en las manos. Con respecto a la documentación, le faltaba el registro para vender bebidas alcohólicas, por esta razón la policía lo clausuró por infringir los artículos 98°, 99°, 142° y 162° inc. L, de la Ley 941- R, y Art. 10° de la Ley 639-A, con intervención del Primer Juzgado de Faltas.

Cerca de la medianoche, precisamente 23:50 horas, efectivos fueron a COCO Bongo, ubicado en Capital. En este lugar no se respetaba el distanciamiento entre mesas y tampoco tenía seguridad interna, ni externa; y en el escenario no había matafuegos. Por tal motivo es que se lleva a cabo la clausura Preventiva del Local, por infringir los artículos 98°, 162° inc. "L" de la Ley 941- R, y Art. 08° y 09° de la Ley 687-P, con intervención del Primer Juzgado de Faltas.

A las 23 horas, la policía clausuró Breaking Beer-Bar, ubicado por Libertador en Capital, porque no se tomaba la temperatura al ingreso del local, había personas circulando por fuera y el interior del mismp sin tapabocas, no tenían actualizada la planilla de control de sanitarios y no respetaban la distancia entre los clientes. Por tal motivo es que se lleva a cabo la Clausura Preventiva del Local, por infringir los artículos 98° y 162° inc. "L" de la Ley 941- R, con intervención del Primer Juzgado de Faltas. También se detuvo a seis personas de sexo masculino por disturbios en el lugar; trasladándolos a sede de Comisaria Cuarta, bajo expediente contravencional, con intervención del Primer Juzgado de Faltas.

Cerca de la 1 de la mañana, personal policial de Leyes Especiales clausuraron el lugar Bufet Latinoamericano – Restaurante, en Albardón. Este lugar estaba abierto en un horario indebido y en el interior había 8 personas consumiendo alcohol con las luces apagadas. Además, no tenía planillas de sanitarios, ni la documentación de habilitación del lugar. Por tal motivo es que se lleva a cabo la Clausura Preventiva del Local, por infringir los artículos 98° y 162° inc. "C" y L" de la Ley 941- R y art. 10 de la Ley 639-A, con intervención del Primer Juzgado de Faltas.

Por último, a las 00:42 horas, personal de Leyes Especiales fue por Finca la Serena, en Chimbas donde se estaba desarrollando un cumpleaños de 15. En este lugar se incumplió con el protocolo porque se halló a personas bailando sin respetar el distanciamiento social, no tenían tapabocas. Con respecto al permiso el organizador dijo que “estaban en trámite”. Por estas infracciones el lugar quedó clausurado por infringir los artículos 98°, 99°, 139° y 162° inc. C y L de la Ley 941-R, con intervención del Primer Juzgado de Faltas.