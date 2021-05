El boom del camión fábrica de DNI en San Juan: dónde estará y cómo atenderá

El muy solicitado Camión Fábrica de trámite de DNI que visitó Rawson atendiendo más de 2.000 trámites gratuitos identificatorios, llegará a Capital y Caucete en coordinación con el RENAPER, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, para resolver las necesidades de los vecinos en cuanto a documentos, Certificados de Pre-Inscripción y Pasaportes.

El Ministerio de Gobierno local situará un operativo con el Camión Fábrica en Capital, en el Monumento a San Martín del Parque de Mayo, a partir de este lunes 3 de mayo y hasta el sábado 8, en horarios de 09:00 a 17:00 de lunes a viernes y 09:00 a 12:00 el día sábado.

Luego se trasladará a Caucete, donde el operativo estará dispuesto en la Estación Terminal de Ómnibus del departamento, desde el lunes 10 hasta el sábado 15, con horarios de 09:00 a 17:00 de lunes a viernes y 09:00 a 12:00 el día sábado.

Es importante destacar que tanto para el operativo de Capital como para el que se realizará en Caucete, la atención diaria será de hasta 400 personas, y se entregarán números por orden de llegada para atender la demanda. Se dará un número por persona, y en todo momento las tareas se desarrollarán con estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes.

El trámite de DNI es gratuito y su entrega se hace a las 24 horas, mientras que el Certificado de Pre-Inscripción (CPI) si bien es gratuito, se otorga en las oficinas de Registro Civil de cada departamento. Por su parte, el Pasaporte tiene un costo de $1500 y se entrega a domicilio en un plazo de 30 días.

Entre los trámites disponibles también puede realizarse actualización, DNI nuevo por robo o extravío y Cambio de Domicilio.

Todo lo que tenés que saber del Operativo DNI en Capital

Hasta el sábado 8 el Camión Fábrica de DNI se instala en el Monumento a San Martín del Parque de Mayo, Capital. Para atender a los capitalinos de la forma más ordenada y respetuosa de los protocolos sanitarios vigentes, hay una serie de indicaciones a considerar.

• Horario: la entrega de números se realiza desde las 8:30. La atención comienza de 09:00 a 17:00 de lunes a viernes y 09:00 a 12:00 el día sábado.

• Capacidad de atención: Se atenderá a 400 personas por día, otorgando números, por orden de llegada, desde las 8:30. Es decir, que se desalienta pernoctar o hacer filas desde muy temprano dado que la capacidad de atención diaria es numerosa.

• Costos: El trámite de DNI y Certificado de Pre Inscripción (CPI) es gratuito mientras que el de Pasaporte tiene un costo de $1500 en efectivo.

• Entrega: La entrega del DNI gestionado se hace a las 24 horas. El titular del documento debe retirarlo por el Parque de Mayo en horario de 10 a 16.30 hs. En caso de no poder ir el titular, al momento de realizar el trámite debe notificar a las autoridades de esta situación y autorizar a algún familiar para hacerlo, comunicándolo en el momento. El Certificado de Pre-Inscripción (CPI) si bien es gratuito, se otorga en las oficinas de Registro Civil de cada departamento. El pasaporte tramitado se entrega a domicilio en un plazo de 30 días.

• Tipos de trámite del camión fábrica: actualización de DNI de menores, de pasaporte, DNI nuevo por robo o extravío y cambio de domicilio. No se realizarán DNI para recién nacidos. En esos casos deben pedir turno al Registro Civil para el trámite correspondiente.

• Requisitos: el trámite de nuevo DNI por robo o extravío no requiere certificado de extravío. El DNI por cambio de domicilio solo se requiere la presencia del titular para hacer el trámite. En el caso de las actualizaciones de DNI de menores de 5 a 8 años deben concurrir el menor con el padre o la madre presentes y llevar partida de nacimiento si la tuviese.

* En el caso de los menores de 14 no hace falta ir acompañados de los padres. Deben llevar DNI propio, de los padres y partida de nacimiento si tuviesen.

Las visitas del Camión Fábrica se dan por varios departamentos en un abordaje coordinado con el RENAPER, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, gracias a la gestión del Ministerio de Gobierno de San Juan y con la colaboración de la Municipalidad de Capital en este caso.