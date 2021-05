Farmacéuticos aclararon por qué unos sanjuaninos habrían terminado intoxicados con ivermectina

Según trascendidos periodísticos, el pasado miércoles ingresó al Hospital Rawson una familia intoxicada por el supuesto uso abusivo de la ivermectina. "Ingirieron más cantidad de la recomendada, probablemente sin recomendación médica", afirmaron en Diario de Cuyo sobre un hecho que le habría pasado a una mujer de 56 años (G.E.D), un hombre de 60 años (A.N.B) y un joven de 23 años ( A.N.B) oriundos del Médano de Oro. Sin embargo, las autoridades del Hospital Rawson manifestaron a Tiempo de San Juan que no pudieron precisar que la indigestión fuera producto del uso de mencionado medicamento.

Ahora desde el Colegio de Farmacéuticos de San Juan lanzaron un extenso comunicado advirtiendo sobre los usos irresponsables de la medicina. Cabe aclarar que el mismo está autorizado por Ministerio de Salud Pública en el uso compasivo en pacientes que padecen coronavirus.

En primer lugar, desde la institución que nuclea a los farmacéuticos aclararon que (según los dichos de los mismos damnificados) habrían ingerido un medicamento de origen veterinario, con una concentración de más del doble que para uso humano y diseñado para ser administrado por vía inyectable y no oral, como se habría dado en este caso.

Además, explicaron que "todos los medicamentos pueden ser potencial y eventualmente tóxicos si no se ingieren en las dosis establecidas y que la dosis tóxica de la ivermectina es extremada alta". También señalaron que desde el inicio de la pandemia "se han expendido en farmacias decenas de miles de unidades de dicho producto y no se manifestaron casos de intoxicación". Sin embargo, aclararon que la ivermectina es de uso compasivo, lo que quiere que "aún no se oficializó su acción terapéutica anticovid por entidades de control, pero que debido a la casuística positiva y a su casi nula toxicidad, un profesional puede sugerirlo ante malogrados resultados con otros esquemas terapéuticos".

Por último insistieron en "no demonizar este medicamento" y aseguran fomentar su uso compasivo en las etapas iniciales de la enfermedad en cuestión. Y sugieren "no ingerir medicamentos adquiridos fuera del ámbito de la farmacia ya que carecen de respaldo, asesoramiento, origen genuino, control, dudosa conservación y vencimiento".