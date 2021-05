Mónica Jofré: "Si los casos no bajan, probablemente se sature el sistema"

Que los sanjuaninos están, al igual que en el resto del país, en una situación sanitaria crítica por la pandemia no es novedad y ello preocupa a las autoridades de Salud Pública, que informaron en el último parte que el 89,9% de las camas de Terapia Intensiva están ocupadas y sólo quedan 23 libres.

En ese sentido, la Jefa de Epidemiología Mónica Jofré advirtió que, si los contagios no descienden, el sistema sanitario provincial podría sufrir un colapso. "Si los casos no bajan abruptamente, que no creo que lo hagan, probablemente se sature el sistema", manifestó a los micrófonos de Radio Sarmiento.

Si bien indicó que para la próxima semana habrá un espectro mayor para evaluar si las restricciones sirvieron de algo, admitió que resulta complejo saber cuándo podría haber una saturación. "Es medio difícil establecer una fecha en la que se puede llegar a saturar el sistema sanitario, es algo que vamos analizando diariamente. Recién la semana que viene vamos a poder medir o analizar que repercusión tuvo la medida de confinamiento", sostuvo.

En la provincia hay 226 camas en distribuidas entre las Uti de clínicas y hospitales: 116 y 110, respectivamente. Actualmente, hay 134 internados de Covid-19 y 69 con otras enfermedades.

En el sector público, hay 70 internados que padecen el virus y 26 con otro diagnóstico. Es decir, 96 camas ocupadas. Expresado en porcentaje es el 82,8%. Quedan disponibles otras 20.

En cuanto a los nosocomios privados, hay 64 pacientes con coronavirus y 43 con otras enfermedades. Son 107, de las 110, las camas. La ocupación está al 97,3%. Es el sector más comprometido.