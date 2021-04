El director de la Escuela de Enología se defendió y advirtió que iniciará acciones en la Justicia

Después de que las autoridades de la Cooperadora de la Escuela de Enología denunciaran públicamente a la Dirección de la institución y le pidieran al Ministerio de Educación que investigara el manejo de los fondos, el director del establecimiento, Sergio Montero, se defendió de las acusaciones que lo dejaron en el centro de las miradas y advirtió que iniciará acciones legales en la Justicia Penal contra las denunciantes.

"Me estoy enterando por lo medios. Faltan a la verdad en lo que dicen. No sé de dónde sacaron lo del faltante de un millón de pesos. Ojalá pudiéramos contar con esa cantidad de dinero para manejar. Las tareas que se llevan adelante son con fines didácticos, no productivos. Por eso es ilógico hablar de tanta plata", manifestó.

Entre las acusaciones que hoy trascendieron se destacan el supuesto cobro ilegal de cuotas, ventas ilícitas y mal manejo de fondos. Sin embargo, el directivo desmintió tales afirmaciones y apuntó contra la cabeza de la Cooperadora. "Están en una situación errónea por las acciones que ellas mismas han cometido, por no tener la capacidad de hacer las cosas bien. Quieren ser patrones de estancia y eso no va a suceder", sostuvo.

Acorde explicó Montero, nunca se cobró una cuota. "Lo único que se pidió fue una colaboración a los alumnos de 200 pesos para poder afrontar gastos, pero no era obligatorio. Aquellos padres que dijeron que no podían pagar, se los respetó y a sus hijos no les faltaron los elementos necesarios. Además se realizaron refacciones en las instalaciones con esa plata y está todo documentado", agregó.

El director manifestó que el problema inició cuando le consultó a la Cooperadora qué había hecho con el dinero que administra y la respuesta fue negativa. "Me dijeron que no tienen que dar explicaciones a nadie. Son cerca de 500 mil pesos de las producciones que no se sabe a dónde fueron a parar, ya que nada de eso vuelve para invertir en maquinaria o cualquier tipo de necesidad", indicó.

Sobre los supuestos acreedores que reclaman dinero a la escuela, Montero expresó: "¿Qué clase de acreedores puede tener una escuela. No tiene sentido nada de lo que dicen".

Respecto a la presunta venta irregular de vino y aceite, detalló que -como durante el 2020 la actividad estuvo frenada- explicó que el vino se echó a perder y, como quedó avinagrado, no les quedó otra opción más que comercializarlo como vinagre al mejor precio posible.

Quien lleva tres años al frente de la Dirección del establecimiento educativo, luego de adelantar que demandará a la presidenta y vicepresidenta de la Asociación, por injurias y calumnias.