Estalló la interna en la Escuela de Enología: denuncian una pila de irregularidades con el dinero

La Cooperadora de la Escuela de Enología denunció públicamente irregularidades en el manejo de fondos y el cobro ilegal de inscripciones en la institución pública, entre otras acusaciones, y la Dirección quedó en la mira. A través de una conferencia de prensa con los medios y de una nota formal presentada al Ministerio de Educación y al Gobierno de la Provincia, los miembros de la entidad pidieron que se investigue el accionar de las autoridades del establecimiento.

A pesar de la gravedad que revisten las acusaciones, desde la Cooperadora indicaron que no denunciarán la situación en la Justicia para que se investigue porque entienden que en la cartera educativa pueden inspeccionar y pedir explicaciones.

"Somos padres que administramos recursos de la escuela. Si tenemos entes que deben controlar, no tiene sentido que paguemos un abogado para iniciar acciones legales", sostuvo la vicepresidenta de la Asociación María Eugenia Ibaceta.

Entre las irregularidades que habrían descubierto, aparece la venta ilícita de la producción de la escuela de fruticultura y ningún registro de la producción de 2019. "Estimamos que más de un millón de pesos estaría faltando porque estamos hablando de la venta de más de mil litros de aceite, a razón de 400 pesos por litro, 1800 litros de vino blanco y 6000 litros de vino tinto, que encima fue pagado por un valor menor", explicó la denunciante.

Acorde expresó, esos vinos son ganadores de la medalla de Plata en la Cata 2019 y terminaron vendiéndose como vinagre en la vinagrera Ambalí. "Tranquilamente podrían haber sido vendidos por 100 pesos por litro, pero fueron vendidos por 7 pesos", dijo.

Aunque aclaró que no apuntan directamente contra el director, Sergio Montero, señaló que la solicitud es que se investigue y que desde la Dirección ofrezcan las respuestas que vienen pidiendo hace rato y aún no la tienen. "Cuando asumimos en octubre de 2019, comenzamos a pedir informes productivos, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna contestación", detalló y siguió: "En 2020 empezaron a aparecer acreedores y nuevamente volvimos a pedir informes, pero nunca hubo respuestas".

Es que según el relato, por ejemplo, personal que trabajó en la bodega apareció para reclamar su paga. Sin embargo, optaron que no pagarían nada hasta tanto conocer cuáles fueron los términos de las contrataciones y las funciones que se ejercieron. "No estábamos dispuestos a pagar sin conocer el origen de la deuda", añadió.

También se habrían alquilado las piletas de la bodega y ese dinero tampoco habría sido documentado.

El año pasado, Ibaceta contó que acudieron a Educación aunque el subsecretario de Educación Secundaria Técnica les habría recomendado hacer borrón y cuenta nueva para evitar conflictos. "El señor Codorniú nos aconsejó conciliar con la Dirección de la escuela y, como esa no es una respuesta a la altura, es que hicimos pública la situación. No podemos ser cómplices de este mal manejo", manifestó.

Se espera que a partir de esto, desde el Ministerio tomen cartas en el asunto e inicien un sumario administrativo para llegar al fondo de la cuestión, que por el momento tiene ribetes escandalosos.