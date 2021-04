En San Juan pueden hisoparse aunque presenten un solo síntoma

"La vieja escuela de que si no presentás todos los síntomas (fiebre, perdida del gusto, del olfato, etc) no te podés hisopar, no va más. Hemos visto personas que van a hisoparse porque tienen dolor muscular o porque se sienten raros y terminan dando positivo. Es importante que ante la duda o la presencia de al menos un síntoma se hisopen", expresó la jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud, Mónica Jofré, en diálogo con Radio Colón.

"Estamos viendo un aumento sostenido de casos día a día, tanto en el parte como en la cantidad de personas que se están yendo a hisopar. El crecimiento de casos va a seguir o no depende de cómo nos portemos, no hay que olvidarse que el virus circula porque nosotros circulamos", agregó Jofré respecto a la situación sanitaria de la provincia.

Sobre la compleja situación en el transporte público

Micros atestados de gente cuando deben ir con no más de 10 pasajeros parados, cúmulos de personas en las paradas, ventanillas cerradas, entre otras situaciones ponen en la mira al sistema de transporte público de pasajeros en San Juan. Al respecto, Jofré dijo que "por un lado escucho a la gente y por otro lado a los choferes. Hay que ponerse de acuerdo y saber que si no se cumplen los protocolos eso es un caldo de cultivo".

"También escucho que los choferes se quejan de que la gente cierra las ventanas. Yo sé que ir con las ventanillas abiertas da frío, pero hay que poner en la balanza y ver qué es preferible, si contagiarse o pasar frío", agregó.