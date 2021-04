Habló el hombre que quiere impedir el aborto de su ex esposa: "Está vivo y merece vivir"

El hombre que intenta impedir que su ex esposa interrumpa su embarazo salió a hablar en Canal Ocho. Identificado como Franco S. contó por qué decidió interponer una medida cautelar en la Justicia. Dio su opinión sobre el accionar de la Justicia luego de que la jueza de familia, Marianela López, se haya declarado incompetente para resolver dicho recurso y se refirió a la posibilidad de que el aborto se haya realizado. Tiempo de San Juan decidió no publicar la cara del hombre para no identificar a su pareja a pesar de que haya salido a cara descubierta (con barbijo) en el aire del canal.

El hombre compartió su testimonio y dijo que en un principio su ahora ex esposa tenía dudas sobre interrumpir el embarazo. "Planteaba que lo quería tener, después que no, me ponía el tema económico, el de la edad y al final no sabía si era un sí o un no", arrancó diciendo. Según aseguró, su ex esposa inició los trámites para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo sin que él supiera. "Me encontré con la sorpresa que los trámites los estaba haciendo a la espalda mía, presentándose en la obra social y hay un pedido a nombre mío. Estoy pidiendo por mi hijo, me han llegado muchos comentarios negativos y muchísimos positivos, mi objetivo es la vida de mi hijo", agregó.

Obviamente la pareja no llegó a un acuerdo ante la continuación del embarazo y esto derivó en la separación. Franco S. se fue de la casa. "Hay una ecografía realizada, iba a pedir turno para realizarse ciertos estudios y por otro lado estaba realizando los trámites para el aborto legal", aseguró.

Ante la pregunta del periodista Osvaldo Benmuyal sobre la posibilidad de que el hijo no sea de él, Franco S, dijo: "Si no fuese mío, la actitud sería la misma. Está vivo y merece vivir, más allá de la ley, pasa por una cuestión personal. Si es o no es mío, no me importa, mi objetivo principal es salvar la vida de mi hijo, no gastaría tiempo ni dinero para saber si es mío o no".

El hombre se refirió a Marianela López, la jueza de Familia que se declaró incompetente ante la cautelar interpuesta para suspender la IVE que presentó Franco S. con su abogada. "Yo le preguntaría a esta señora si es mamá, si tiene sobrinos, no importa el juzgado. Una persona, en este caso un juez, debe tener la capacidad para entender y hacer justicia. La justicia tiene que determinar si es para bien o para mal, ella tendrá su opinión, que quede en la conciencia de ella o de cualquier juez", apuntó contundente.

Franco S. se refirió a la posibilidad de que el aborto haya sido realizado. "Estaría faltando a la justicia y haciendo lo que ella quiera", alegó. Y finalizó pidiendo nuevamente, ahora en cámara, que su ex esposa continúe el embarazo.