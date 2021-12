Sacaron las rejas de los calabozos para ampliar el CAVIG: mudarán a los fiscales al edificio ampliado

Desde marzo hasta diciembre se programaron 3.570 audiencias en el sistema acusatorio. A la hora de desmenuzar la tipología de delitos, el 62% correspondió a casos de violencia intrafamiliar, el 29% a casos por delitos contra la integridad sexual y el resto por delitos especiales. Del total de las causas ingresadas, la mayor parte pasan por el CAVIG -Centro de Abordaje y Contención a las Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género-. Debido al gran caudal de gente para atender y las necesidades crecientes del CAVIG, se decidió ampliar el edificio que funciona actualmente en la vieja sede de la comisaría 1º. Ya se sacaron las rejas de los 14 viejos calabozos de la ex seccional y calculan que a fines de enero estarán refuncionalizadas para que puedan mudarse los fiscales allí.

"Se reconvirtió el espacio de los calabozos en oficinas. Faltaba espacio y se van a mudar varias dependencias a la CAVIG cuando estén refuncionalizadas las celdas en oficinas", indicó Rolando Lozano, secretario relator de la Corte de Justicia. La obra es financiada por el Poder Judicial.

Actualmente los fiscales que están de turno en la CAVIG no tienen lugar en la dependencia y trabajan desde las oficinas de Tribunales. Con estos 14 puntos, estarán en el Centro de Abordaje para asistir de forma más inmediata a las causas. Una vez retiradas las celdas, se procedió a encarar las tareas de demolición. El plazo de terminación de las tareas de refuncionalización es fines de enero.

En el edificio de Tribunales también funciona la Unidad de Análisis Temprano, donde son trabajadas todas aquellas causas en las que no se puede proceder porque no tienen entidad probatoria suficiente. En estas causas, la Unidad busca soluciones alternativas. La idea es que también se pueda mudar a las nuevas oficinas refuncionalizadas. Un dato no menor es que el 30% de las causas que ingresan a la CAVIG van a parar a la Unidad de Análisis Temprano.

Desde el 26 de febrero hasta el 20 de diciembre, fueron atendidas 8.111 personas en el CAVIG, en donde se terminaron formalizando 2.644 denuncias. La mayor parte de las víctimas que llegan hasta allí van en busca de asesoramiento y contención ante situaciones extremas pero no todas terminan denunciando a sus verdugos.