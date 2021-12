¿Se abre o no el paso de Agua Negra el 4 de enero?

Tras varias idas y vueltas, finalmente Chile anunció que se habilitará el paso de Agua Negra, que no abrió la última temporada por la pandemia, desde el 4 de enero de 2022, pero no es tan seguro que en la práctica los sanjuaninos puedan veranear desde ese día en las playas chilenas.

Es porque en el Gobierno de San Juan se manejan con mucha cautela respecto de cómo se implementará el protocolo para los viajeros. La premisa es conservar el status sanitario de San Juan que ha permitido reabrir todas las actividades en convivencia con el COVID-19. En cambio, del otro lado de la cordillera los casos son más y el panorama de contagios es más complejo. En este marco, consultadas fuentes del Gobierno sanjuanino, advirtieron que "hasta que no se cierran todos los protocolos no se puede abrir, los protocolos son de distinto tipo y el sanitario es de lo más importante".

La reapertura de los pasos binacionales es un tema complejo, que se dirime a nivel nacional pero tiene matices en el relacionamiento de las diferentes regiones, con lo que desde hace dos meses que entre los ministerios de Salud y de Gobierno locales están armando un plan de acción.

Por ejemplo, entre las cosas que están conversando con Chile, dijeron las fuentes, es que si bien los requisitos pueden cambiar ahora se pide un test PCR al llegar. Aquí se preguntan qué pasa si da positivo para una familia sanjuanina que hace todas las horas de viaje y se entera allá que debe devolverse. Por eso una de las propuestas es hacer el testeo en San Juan ya sea por autoridades chilenas o argentinas. Otro tema a pulir son los cupos de vehículos por día o por hora, que se estudian bajo el escenario de que los testeos generen cuellos de botella en los complejos fronterizos Las Flores o Juntas del Toro.

Estos son sólo algunos ejemplos de ítems a definir porque no quieren perder de vista la tracción económica del turismo pero siempre equilibrando con lo sanitario.

En el paso de Agua Negra se viene trabajando hace tiempo para que esté en condiciones el camino y en la aduana de Las Flores que es paso obligado de los usuarios, con mejoras en baños, arreglos eléctricos, y otras obras relacionadas con la seguridad y el confort.

Ahora se está en la etapa de ajuste de protocolos y terminar de hacer estos ajustes en los que hay que ponerse de acuerdo y todo debe ser autorizado por los gobiernos centrales. Si llegan al 4 de enero no se sabe, reconocieron las fuentes locales. No obstante, no buscan dramatizar el escenario: el paso sí abrirá por esos días y quizá en la fecha anunciada, todo depende, como viene pasando hace más de un año en todo el mundo, de la pandemia y de cómo llevarla de la mejor manera posible.