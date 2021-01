Tierno viral sanjuanino: niños donan sus juguetes para que nadie se quede sin regalo

Este miércoles 6 de enero, de acuerdo a la tradición, llegan los Reyes Magos. Miles de niños cortan pasto y ofrecen agua a los imaginarios monarcas. Sin embargo, otros tantos, a pesar de hacer todo el proceso con cándida ilusión, no reciben nada. El día se transforma en un amargo recuerdo.

Una familia sanjuanina, movilizada por la magia de la fecha, emprendió una humilde movida solidaria. Los dos niños de la casa donan sus juguetes para que nadie se quede sin regalo. "No es mucho, no es nuevo, pero para quien le haga falta, le viene muy bien", dijo la madre Gisela Álvarez. Ella publicó el ofrecimiento en las redes sociales y allí se hizo viral. "Mis hijos tuvieron la idea y yo lo aprobé en ese mismo momento, me llenó de emoción el corazón", contó a Tiempo de San Juan. Y agregó que también ayudan con ropa y calzado a amigos o niños que lo necesiten.

La buena noticia es que ya ayudaron a una familia de pocos recursos. Fue en cuestión de horas hasta que los juguetes llegaron a buenas manos.