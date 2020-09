Tras el preso positivo, 100 reos aislados y más guardiacárceles infectados

Ya se sabía que el coronavirus entró al Penal de Chimbas, con la aparición de varios casos entre trabajadores penitenciarios días atrás. Ahora, cuando se acaba de conocer que un preso dio también positivo, el director del Servicio Penitenciario Provincial, Javier Figuerola, confirmó que se sumaron más casos de guardiacárceles: los últimos reportados públicamente desde la institución eran un total de 6, ahora ya son 9, todos de la misma guardia, indicó. Calificó la situación como "muy delicada".

En diálogo con radio AM1020, Figuerola dijo que el preso que dio positivo este martes por la tarde, al que se lo hisopó y se lo aisló del pabellón desde el lunes por la tarde porque había presentado síntomas, (como malestares generales y dolor de garganta), para evaluar su situación de salud. El lunes se aisló el pabellón completo, con alrededor de 100 internos con medidas sanitarias correspondientes. El estado del interno "que está bien, no tiene ninguna situación grave", por el momento no requirió internación y permanece dentro del Servicio Penitenciario y se evalúa con el Ministerio de Salud de San Juan cómo seguir actuando.

El afectado es parte de un pabellón donde alojan presos por delitos comunes como robos, y tiene entre 26 y 28 años de edad. El lunes se hizo el triage abordando a los internos con diversos controles de salud y en la medida que surjan síntomas se los va aislando e hisopando. El funcionario dijo que la decisión de hisopar al centenar de reos del pabellón no está tomada y que debe verse su conveniencia por parte del Ministerio de Salud.

"Todas las medidas se toman, pero no podemos negar que tenemos un caso positivo en un interno, pero estas medidas se van a seguir tomando exista o no exista un caso positivo en el Servicio. Debemos extremar las medidas para evitar que esto prolifere pero no significa que todo ese pabellón esté contagiado, que tenga síntomas ni que todos sean asintomáticos, debemos ser muy cautelosos con la información y medidas sanitarias y estudios articulados con Salud Pública", indicó.