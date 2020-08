El peligroso trabajo de los profesionales que están al frente del coronavirus: conocé su historia

Muchos se preguntan quiénes son los que están detrás de todos los elementos de protección y están al contacto con el coronavirus, y son profesionales de la salud que brindan sus conocimientos para realizar de manera correcta cientos de hisopados diarios.

En total son 150 y están distribuidos en todos los controles que se realizaron en los diferentes departamentos de la provincia, donde se hizo el conocido operativo “burbuja”.

Algunos de ellos quisieron contar en primera persona qué se siente estar en contacto con el virus:

María Eugenia García, Licenciada en Enfermería contó su experiencia en el límite con San Luis: "Estoy en el corredor seguro de El Encón. Le ponemos todas las ganas a este trabajo, con la expectativa de realizar nuestro aporte para combatir esta pandemia". Obviamente su rutina diaria cambió rotundamente, de pasar a estar en un centro médico, pasó a estar con esta actividad: “Mi rutina cambió bastante, en casa tomo todas las medidas preventivas. Cuando llego me desvisto y luego paso al baño, meto la ropa en el lavarropas, a la temperatura que nos han recomendado y básicamente ahí recién me pongo a hacer mis tareas o estar con mi familia”, expresó y agregó: “Tenemos un equipo excelente, nos hemos organizado de la mejor manera y ha sido muy interdisciplinario y con muchas expectativas”.

Otro lincenciado en Enfermería, Mariano Vidal comentó lo que vive todos los días: “No es primera vez que estoy trabajando lo que es COVID-19. Actualmente estoy haciendo la atención a los camioneros en uno de los pasos seguros y estar acá es un poco más de lo mismo pero con toda la precaución necesaria para cuidar a la comunidad y todos los equipos de salud”, expresó.

Todos estos profesionales por recomendación no tienen contacto con su familia y Mariano lo hace saber: “Desde hace mucho que no veo a mi grupo familiar, pero es algunas de las cosas que yo asumí cuando decidí enfrentarme a lo que es el COVID-19. Lo importante es que la mayoría de la gente no esté en contacto con las demás personas y traten de usar todos los elementos de protección, el distanciamiento, para evitar una posible circulación en la comunidad.

Por último, Romina Galindez, enfermera universitaria, contó su perspectiva ante esta situación: "En realidad es bastante complicado, arrancamos bien tempranito todos los días, intentamos cubrir la mayor cantidad de lugares que los coordinadores ya tienen detectados. Terminamos bastante tarde, estamos todo el día teniendo la mayor precaución del mundo, haciendo nuestro trabajo bien para darles seguridad también a las personas que estamos testeando. La gente está muy nerviosa, nosotros también tenemos cierto nerviosismo".

Sus días han cambiado desde que la asignaron en esta tarea y explica: “Gran parte del personal de salud y el personal de seguridad ha tenido que aislarse. Yo tengo mi familia, mi hija, mi marido que también ha tenido que aislarse y para él no ver a su familia es muy angustiante, pero a veces que la comunidad te entienda da tranquilidad, cuando ves otros casos te da impotencia porque vos dejás todo. Estamos dejando todo, todo para que esto termine lo más pronto posible, para que estemos lo más seguros posible. Estamos desde el hospital, desde salud, desde el ministerio haciendo lo que se puede, de la mejor manera posible, viviendo el día a día".

Finalizando su comentario, dijo: "Nos ha cambiado todo. El estar obsesiva con la limpieza, el lavarte todo el tiempo las manos que tenemos un supervisor (infectólogo) que nos tiene muy controlados. Nos ha cambiado la forma de ver y de tocar todo, de lavarnos las suelas de las zapatillas, de limpiarnos las manos, de echarnos alcohol todo el tiempo. Te cambia todo".

Todos estos profesionales están bajo la coordinación de la Licenciada en Enfermería Mónica Pamelin y del área de Bioquímica, a cargo del Dr. Raúl Vallejos.

