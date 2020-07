La sanjuanina que sueña con enamorar en internet con sus novelas

Para muchos la cuarentena fue una oportunidad para hacer negocios u ofrecer algún producto innovador. Este es el caso de Milagros Botas, una joven escritora sanjuanina que lanzó varios libros a internet y algunos dieron buenos resultados en los motores de búsquedas. Así fue que una de sus novelas, titulada "La organizadora de bodas" tiene 130 mil lectores en estos momentos en un sitio llamado Booknet, especializado en este tipo de contenidos.

Desde mencionado sitio le hicieron la propuesta de vender sus libros por la gran aceptación por parte del público. "Gracias a ´La organizadora de bodas´ me ofrecieron aparecer en la pagina y en una semana conseguí 50 mil lectores", dijo la autora a este diario. Por dicho contenido le pagan USD 1.50 por libro que logra vender. "Por el momento no he vendido mucho, pero esto recién empieza", dice con total entusiasmo.

Por lo general "en mis novelas habló del amor y le meto un poco de comedia y de drama. Por ejemplo en mi libro ´La chica del flamenco´ habla de la mafia de EEUU, con arreglo de cuentas y el resto son puros romances con su toque de comedia", afirmó sobre historias que en su mayoría "están ambientadas en EEUU, porque los libros que tienen como escenarios lugares de Latinoamérica no venden", opinó la autora.

Otro de los detalles que reveló es que "las novelas siempre tienen algo de mi vida, de cosas buenas y malas que me pasaron", detalló Milagros que empezó a escribir cuando tenía 18 años y ahora con 25 tiene 15 novelas cortas y 9 libros subidos en Booknet. "Mi sueño es tener un libro en formato papel algún día y espero poder lograrlo", finalizó.

Aquí les dejamos su link para que conozcan su obra.