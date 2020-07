Pronóstico hídrico: por ahora el cielo cumple y dio el primer paso para una buena temporada

San Juan lleva años de sequías, apoyándose en sus diques para seguir teniendo la cantidad de este recurso suficiente como para sacar adelante cosechas y la vida humana. Pero la necesidad de una buena temporada que levante la cota de las reservas se vuelve cada vez más urgente y por eso saber que al menos lo que va del 2020 está saliendo bien es una noticia para festejar.

Todavía no hay nada definido y es imposible saber si la temporada de deshielo será buena, pero al menos en los primeros meses de frío se cumplieron las condiciones para decir que vamos bien. Es que hasta el inicio de julio hubo tres nevadas en alta cordillera, en las zonas de donde surge el Río San Juan, más de lo que ocurrió el 2019, cuando a esta altura hubo solo dos.

Este optimismo con recaudos es el mismo que mostró Sergio Uñac durante una entrevista en el programa Paren las Rotativas, donde adelantó que había hasta el momento signos de una buena temporada. La opinión la compartió con Tiempo de San Juan Maximiliano Delgado, titular de Hidráulica, quien indicó que a mediados o fines de julio se podrá saber si estas tres nevadas que se registraron en la primera mitad del año habían cubierto una buena cantidad de terreno.

El pronóstico anticipado, que es un estimativo que puede variar mucho, depende de las imágenes que los especialistas tomaron desde satélite este viernes, cuando finalmente se despejó el cielo en la zona. Con estos datos los técnicos pueden saber la superficie nevada, que podría recibir otra precipitación este fin de semana, pero todavía faltan otros dos datos fundamentales.

Pero con esta información no está todo dicho, porque lo más importante no es la altura ni la superficie ocupada por la nieve, sino la densidad de la misma. Para que el depósito níveo realmente pueda generar caudal para los ríos es necesario que durante julio y agosto vuelva a nevar en la misma zona, compactando lo que hay ahora e impidiendo que se evapore antes de poder derramar.

Los recaudos tienen que ver con que si no llegan más nevadas lo que hay acumulado hasta ahora, sea mucho o poco, no será efectivo para mejorar el caudal del río, que lleva varias temporadas siendo menor a lo que necesita la provincia. Incluso hace algunos años se dio un escenario similar al actual: en mayo hubo dos grandes precipitaciones históricas pero en los meses siguientes no volvió a caer nieve y fue nuevamente un año seco.