Así terminan la semana los números de coronavirus en San Juan

Este viernes por la tarde, desde Salud Pública a través de la División Epidemiología y de la División Bioquímica informaron los números oficiales por coronavirus en San Juan. De este parte diario se desprenden que siguen siendo 2 los pacientes que tienen el virus en la provincia, ya que el neumonólogo del quinto caso fue dado de alta el pasado jueves. En total, siguen siendo 8 los casos detectados en San Juan desde que inició la pandemia, siendo seis los casos de recuperados.

Además, el parte diario indicó que hay actualmente 17 casos sospechosos en espera de los resultados del laboratorio, dos más que el jueves, y en las últimas 24 horas se realizaron 124 test, los cuáles dieron todos negativos. Hasta el momento, son 460 personas las que cumplen estricta cuarentena y en total 4.891 ya la cumplieron.

Este viernes se tuvieron los resultados de los hisopados de los camioneros que habían dado positivo en el test rápido, los cuáles terminaron dando ambos negativos, según informaron fuentes calificadas.

Se trató de dos transportistas que entraron por el corredor seguro de Bermejo, provenientes uno de San Luis y uno de Mendoza que fueron testeados ayer por la tarde. El test rápido les dio positivo por lo que fueron inmediatamente aislados y puestos en observación en el Hospital de Caucete, ya que no presentan síntomas.

Este viernes se conoció el resultado de los test PCR y dieron negativo, es decir, que no padecen la enfermedad y no presentan riesgo para la comunidad.

Cabe destacar que el test rápido es mediante una muestra de sangre y determina si la persona ha estado en contacto con el virus, ya que detecta los anticuerpos presentes en el organismo, mientras que el PCR se hace con hisopado y requiere al menos 8 horas de procesamiento en un laboratorio con compleja tecnología que funciona en el Hospital Rawson, este análisis determina si la persona tiene o no coronavirus.

En San Juan se trabaja con un estricto control a camioneros que son demorados para su testeo en los controles que funcionan en los accesos provinciales. Ya se dieron anteriormente casos como estos dos en los últimos días, de camioneros que dieron positivo el test rápido y luego dieron negativo el PCR.

Por otro lado, el médico que fue el quinto contagiado de la provincia fue declarado oficialmente libre de coronavirus, pero todavía le queda un largo camino por delante hasta la total recuperación. Es que el hombre sufrió complicaciones graves en el transcurso de la enfermedad y ahora debe enfrentar una extensa recuperación.

Según informaron este viernes desde Salud, el hombre salió de terapia intensiva casi en simultáneo con el segundo resultado negativo de los testeos, pero todavía le quedan secuelas físicas de la enfermedad. Por eso fue traspasado al área de clínica médica, todavía bajo el cuidado del personal médico, y luego tendrá que seguir con internación domiciliaria.

El profesional de la salud, que se contagió tras tener contacto estrecho con la médica del cuarto caso, pasó más de una semana con asistencia respiratoria y además desarrolló neumonía bilateral grave. Esto hizo que su capacidad respiratoria se viera comprometida y por lo tanto se le debe hacer seguimiento de cerca para observar su evolución.

Mónica Jofré explicó que apenas sea posible lo trasladarán a su vivienda donde seguirá en condición de internado. Además tendrá un médico de cabecera haciendo el seguimiento muy de cerca, hasta que comprueben que ya no sufre de complicaciones por haber tenido coronavirus.

Con la recuperación del médico, en San Juan sólo quedan dos personas con el virus activo y, al viernes en la mañana, 14 sospechosos aunque ninguno por haber llegado a la provincia recientemente, sino que por tener neumonías, fiebre y otros posibles síntomas.

Los dos sanjuaninos que todavía tienen el virus son el séptimo y el octavo caso. El primero es el estudiante que llegó de México y el segundo un transportista que se hizo un hisopado voluntario en EMICAR.

Estos dos hombres son asintomáticos, por lo tanto no han presentado ningún problema físico por tener la enfermedad en sus cuerpos, aunque los dos dieron positivos cuando se les realizó el PCR. El camionero ya tuvo un resultado negativo y están a la espera del segundo, pero por su lado el joven estudiante volvió a dar positivo.

Con respecto a este segundo caso, Mónica Jofré explicó que no es extraño que lleve tantos días dando positivo aunque no presente síntomas y que se han conocido asintomáticos que estuvieron hasta 60 días dando positivo. A pesar de que es prácticamente un hecho que las personas que no desarrollan nunca síntomas tampoco pueden contagiar, desde Salud aseguraron que ante la falta de certeza el joven seguirá en aislamiento hasta que de su segundo PCR negativo.