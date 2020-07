Habló uno de los detenidos en la fiesta clandestina de Capital y tildó de "hipócritas" a varios

Luego de que se hiciera público la detención de 20 jóvenes por participar de una fiesta clandestina en Capital, uno de los detenidos hizo su descargo en cuenta de Facebook personal. En dicho texto pidió disculpas por lo sucedido y reconoció que estuvo mal su accionar. Aunque también apuntó contra quienes lo criticaron y no respetan la normativa vigente.

Se trata de un sanjuanino llamado Martín Sosa, quien aseguró que todos los detenidos habían estado participando de un cumpleaños en un bar de calle Libertador, en los cuales se puede estar hasta la 1 según el protocolo sanitario. Posteriormente fueron hasta una casa en la que no tenían bebidas alcohólicas, según la Policía, estaban con música fuerte.

“Todo esto ocurrió a la 1:15 por ende recién llegábamos del bar y ni siquiera habíamos comprado alcohol”, escribió Sosa en muro de Facebook.

El joven sanjuanino también apuntó contra algunos que los criticaron: “Para la otra gente que por un me gusta o querer llamar la atención, no sean hipócritas porque la mayoría que han subido algún estado o he leído un comentario de ellos son los mismos que suben fotos chupando con sus amigos en sus casas”, dijo.

Luego se expresó a un evento ocurrido con el ayudante del fiscal a quien le pidió no salir en las fotos “porque la gente habla sin saber”, pero tuvo que hacerlo porque era un procedimiento.

Ya en la comisaría, pidió hacer una llamada y no le dieron permiso, esto quedó registrado en un video que el adjuntó en la red social. “Nadie te puede negar una llamada. Estás siendo detenido, vos tenés el derecho a un procedimiento correcto”, comentó. Aseguró también que ninguno de los efectivos les leyó los artículos por los cuales estaban siendo imputados, algo que “preguntó muchas veces”. A esto Sosa le suma que “ninguno de los casi 10 uniformados que estaba en la comisaria tenía identificación”.