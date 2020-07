Reapertura de la Difunta Correa: chau a un clásico ritual para los camioneros

El santuario de la Difunta Correa ya no será como antes, al menos mientras dure la pandemia de coronavirus. A las restricciones que tendrán las familias una vez que habiliten el paraje, se suman cambios importantes para los transportistas residentes y no residentes. Según explicó Juan Manuel González, administrador de la Fundación Vallecito, un clásico ritual para los transportistas no estará permitido en esta nueva etapa de flexibilización.

Se trata del típico saludo a la santa popular que este grupo de trabajadores realizaba cada vez que transitaba por la Ruta Nacional 141. Una vez que se reactive el paraje los camioneros tendrán que abstenerse a este gesto, ya que tendrán prohibido el ingreso al circuito interior que tiene la Difunta Correa, por donde están ubicados los restaurantes, capilla, santuario y puestos.

Otro de los impedimentos para los transportistas tiene que ver con la única estación de servicio que funciona en el lugar. Según contó González, ya no podrán cargar combustible allí ni estacionar en los alrededores, incluso la playa de estacionamiento estará cerrada. Esto tiene mucho que ver con los cambios que se aplicarán desde la próxima semana en la forma en la que ingresan y circulan los transportistas a la Provincia. "Sólo podrán cargar combustible las familias que vayan de turismo", aclaró González.

Por ahora ajustan detalles para el inminente regreso del santuario. Aunque no hay fecha confirmada ni oficial, estiman que el paraje podría ser habilitado a mediados de agosto, siempre y cuando San Juan mantenga su estatus sanitario. En el lugar los 40 empleados entre contratados y planta permanente ya están trabajando con normalidad ante la inminente reapertura.

Esta nueva etapa también será atípica para los files. Por la pandemia de coronavirus se deberán acostumbrar y adaptar a una serie de cambios importantes: por ejemplo ya no se podrá tocar la mítica imagen de la Difunta, ya que la misma estará protegida por un vidrio. Además estudian que al santuario ingresen por grupo y con un máximo de tres personas. La capilla donde yacen los restos de la Difunta podría estar vallada.

También se mencionó la posibilidad de que el ingreso al paraje sea bajo la terminación de DNI. Sin embargo, ante la flexibilización de algunas actividades, después de que la provincia pasó del aislamiento al distanciamiento, González explicó que están revisando nuevamente el protocolo.