Estas son todas las medidas que planea San Juan en caso de haber circulación viral

El Gobierno de San Juan, a través del gobernador Sergio Uñac, presentó este lunes el Plan de Seguridad ante la Circulación Viral de COVID-19 en la provincia. Este plan NO quiere decir que haya virus circulante en San Juan, sino que se informa qué se hará, paso por paso, en caso de empeorar la situación sanitaria de la provincia. Es decir, que no habrá improvisación si hay necesidad de extremar medidas.

El objetivo de este plan es establecer disposiciones que permitirán implementar un conjunto de acciones ante diferentes estados escenarios sanitarios. Se aclara que todas estas disposiciones están bajo constante evaluación de acuerdo a los hechos ocurridos y a la evidencia científica obtenida, no sólo en el territorio provincial, sino también a nivel nacional e internacional.

El Gobierno aclara que continúa apelando a la máxima responsabilidad social y ciudadana para mantener el estado sanitario de la provincia, como así también en el cumplimiento de lo dispuesto en este nuevo protocolo general, que presentó el gobernador este martes.

Entre otras muchas consideraciones el documento advierte que hasta tanto no se descubra la vacuna no existe un método probado y seguro para controlar y mitigar los efectos de esta pandemia. Los países regiones y ciudades del mundo están implementando planes de acción basados en la mejor evidencia científica disponible y en mecanismos de aprendizaje continuo. San Juan no está ajena a esta realidad. En este marco se realiza los máximos esfuerzos posibles para mantener la situación sanitaria vigente.

El gobernador destacó que, a la fecha, la provincia de San Juan ha conseguido resultados alentadores en términos del control de la pandemia ya que no existe circulación viral comunitaria esto porque sólo hay registrados hasta el momento 20 casos positivos y la mayoría de ellos son importados, de los cuales 10 ya están recuperados.

Estos resultados son consecuencia, destacó el mandatario, de un conjunto de acciones implementadas por la provincia de San Juan, entre las que se destacan la planificación participativa, el control en puntos limítrofes de la provincia de toda persona que ingresa, su testeo, monitoreo y vigilancia epidemiológica, como así también el cumplimiento de los protocolos de prevención y el compromiso ciudadano.

En este marco las estrategias de acción que se proponen se elaboran en tres ejes:

1- Distanciamiento social:

Las medidas que buscan conseguir el distanciamiento social tienen por objeto la constante difusión de acciones simples que permitan evitar el contacto estrecho entre personas durante la realización de actividades laborales, sociales, culturales, deportivas y religiosas. También se busca promover las medidas de higiene personal y de los espacios públicos, como así también el uso de elementos de protección personal.

2- Control de brotes:

Las medidas que buscan controlar los brotes de contagios tienen por objeto tratar que el virus detectado en una zona geográfica particular que es posible de ser aislada, se mantenga contenida, disminuyendo el riesgo de propagación hacia otras regiones o zonas de la provincia.

3- Restricción de aglomeración de personas:

Las medidas que buscan restringir la aglomeración de personas tienen como objetivo central disminuir la propagación del virus evitando así la multiplicación de contagios. Entre ellas, y en caso de ser necesario, se implementarán restricciones a las siguientes actividades:

-Deportivas, sociales, culturales, recreativas y de culto.

-Turismo interno.

-Circulación de menores de 18 años y mayores de 65 años.

-Circulación de trabajadores mayores de 65 años con factores de riesgo.

-Personas con factores de riesgo independientemente de su edad.

-Dictado de clases presenciales.

La restricción de este conjunto de actividades y franjas etarias garantiza una reducción en la movilidad de la población entre 45 y el 50% del total.

También se informó acerca de la secuencia para la toma de decisiones. Para determinar la transición entre las etapas planteadas se utiliza un conjunto de indicadores epidemiológicos de movilidad y socioeconómicos que permiten de forma cuantitativa y cualitativa evaluar la situación relativa que atraviesa la provincia. Acá entran a jugar indicadores epidemiológicos, de movilidad, económicos y sociales, y se expresa en el siguiente gráfico:

También se grafican estas etapas, que se resumen en etapa 1 de distanciamiento social que es la actual; como etapa 2 la de alerta y prevención; como etapa 3 la de aislamiento preventivo; y como etapa 4 la cuarentena. Aquí puede verse qué actividades están permitidas, en qué horarios, quiénes pueden circular, qué zonas geográficas están permitidas y cómo permanece segura la comunidad en cada fase.

El documento explica las diferentes etapas y cómo se actuará en cada escenario:

1- Etapa de distanciamiento social:

Es la etapa actual en la que está la provincia, donde sólo quedan excluidas algunas pocas actividades ya que el 95% ya está permitida.

2- Etapa de alerta y prevención:

En ella se busca de la manera más rápida posible que tanto el Gobierno de la Provincia como la ciudadanía tomen todos los recaudos posibles para minimizar y controlar la velocidad de contagio, mediante un conjunto de acciones. Por ejemplo, identificar los casos sospechosos y verificar diagnósticos, geolocalizar los casos confirmados, identificar la zona afectada, aislar obligatoriamente a los casos confirmados por 14 días en hoteles u hospitales según el cuadro clínico y hacerle seguimiento; buscar, identificar y aislar obligatoriamente en hoteles por 14 días a personas que son contactos estrechos con los contagiados y realizarles test de control; buscar activamente personas con síntomas para hacerles hisopados; buscar y monitorear condiciones de aislamiento en la zona alrededor del caso índice por 14 días; brindar información pública; disponer de personal de seguridad controlando los accesos a las zonas en la zona afectada. Se debe realizar el abordaje territorial por parte de diferentes áreas de Gobierno, cuyo objetivo será aplicar medidas sanitarias previstas y recordar las medidas de prevención e higiene establecidas por protocolo a la comunidad.

La provincia dispondrá de una nueva aplicación que permita identificar a las personas que asisten a establecimientos cerrados. Esto dará certeza de las personas que estuvieron en zonas donde se detectó el virus. De esta manera, el proceso de detección de contactos estrechos se podrá realizar de manera certera y en el menor tiempo posible. Aquí es importante el compromiso de los ciudadanos y de los responsables de los establecimientos donde hay actividades grupales.

Para evaluar las acciones planificadas y medir su desempeño se realizarán simulacros de manera aleatoria, que serán comunicados en forma previa a la población.

3- Etapa de aislamiento preventivo:

En esta etapa existe brote de contagio sin haber podido determinar su nexo epidemiológico (circulación viral). Por lo tanto, las restricciones comenzarán incrementarse ya que se busca controlar y cortar la propagación del virus. De acuerdo a las circunstancias reales del caso se aplicará de manera mixta ambas estrategias que son el control de brote y la restricción de circulación y aglomeración de personas.

También se valora la implementación de medidas diferenciales entre zonas de la provincia de acuerdo a su situación epidemiológica.

En esta etapa se incorporan como actividades NO permitidas los deportes individuales, el turismo interno y las actividades artísticas y culturales, el transporte interurbano, la educación, los cultos, los bares y restaurantes, las reuniones sociales y familiares.

Además se determinará el aislamiento obligatorio para personas menores de 18 años, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo.

En este caso se incrementarán los controles de las fuerzas de seguridad para hacer efectivo el cumplimiento de las restricciones.

Si las medidas implementadas durante esta etapa permiten cortar el brote de contagiados se volverá a la etapa de distanciamiento. En caso contrario, se evaluarán las indicadores arriba descriptos para determinar la pertinencia de permanecer en esta etapa o pasar a la etapa de cuarentena.

4-Etapa de cuarentena:

En esta etapa persiste la circulación viral en la provincia. Por lo tanto, se centra en las restricciones, ya que se busca controlar el crecimiento de los contagiados preservando así la capacidad de atención del sistema sanitario.

También se aplicará una estrategia mixta evaluando la pertinencia de implementar medidas diferenciales entre zonas de la provincia de acuerdo a su situación epidemiológica.

Sólo estarán permitidas las actividades esenciales conforme a la normativa vigente.

A su vez, se implementaron restricciones de circulación de personas mediante el cumplimiento de franjas horarias, circulación de grupos de personas por terminación de DNI y prohibición de circular en días determinados a la semana.

En esta etapa se volverá al aislamiento obligatorio. Es decir, todas aquellas personas no contempladas las actividades esenciales deberán permanecer en sus hogares por el tiempo que determine la autoridad sanitaria.