El descubrimiento futbolero de Caucete que despertó interés en los guardianes de la historia

CASI 99 Au00d1OS DE HISTORIA DE LA LIGA CAUCETERA DE FUTBOL, RECUPERADOS. Camino a los 100 Au00f1os, Logramos Rescatar Gran Parte de La Historia de esta Instituciu00f3n Seu00f1era del Fu00fatbol de San Juan. Libros De Actas, de Firmas de Jugadores, Inventarios y Balances y du00e9 Asistencia a las Reuniones, se encontraban en la Fu00e1brica de Mosaicos que se encuentra al lado de la Liga Vamos a Trabajar en la Restauraciu00f3n de cada Libro y Documento para Crear un Archivo Histu00f3rico que permita recopilar todas las Vivencias caminos al Centenario. Gracias Luis Garay y Eduardo Oropel, Roberto Ibau00f1ez, Francisco Hu00e9ctor Buceta y a los Nuevos Propietarios Sr. MARGARI. Porque u0026#34;Para saber a du00f3nde vamos, debemos saber de du00f3nde venimosu0026#34;