Enamorar a los sanjuaninos con un turismo nuevo: el desafío de las agencias locales

Vuelve el turismo interno a San Juan y cuando esto suceda habrán pasado 100 días, al menos, desde la última vez que cualquier ciudadano provincial haya hecho su última escapada de placer. Pero la vuelta, como todo en este contexto, tiene nuevos desafíos no solo para los empresarios, sino para los potenciales turistas de esta etapa bautizada "San Juan para los sanjuaninos".

El mercado turístico normal de los sanjuaninos se podría dividir en tres: los que salen de la provincia para ir a destinos dentro o fuera del país, los turistas que llegan desde otros lugares y los sanjuaninos que deciden pasear dentro de la provincia. Este último modelo se convertirá en el "obligatorio" para todos al menos en esta nueva etapa.

Buena parte de las propuestas apuntarán a que los locales conozcan íconos de la provincia de otra manera. Un tour por el Bicentenario, por ejemplo, para conocer a fondo el gigante.

Esto obliga a una reconversión de todos para adaptarse a estas nuevas pautas, a las que se suman los protocolos de seguridad. Para facilitar esto la decisión de Gobierno es concentrar la actividad turística en el rol de las agencias de viajes, que hasta ahora no se habían dedicado al turismo interno. Es que de las 60 empresas que hay en San Juan, 10 se dedicaban al turismo receptivo y la mayoría ofrecían viajes fuera de la provincia a los sanjuaninos. Para todos ellos será nuevo.

Desde la Asociación de Agencias de Turismo explicaron que tienen menos de una semana de trabajo intenso para hacer nuevos acuerdos con proveedores turísticos de todos los departamentos. "Vamos a hablar con hospedajes y otros servicios tanto de Albardón, Ullum, Zonda y otros lugares del Gran San Juan y también de departamentos alejados. Estamos trabajando en paquetes, como los que se piden para ir al exterior, pero con destinos locales", aseguró Ariel Giménez, presidente de la institución.

La mayor preocupación de las agencias es retomar la actividad y que los costos fijos superen las ganancias, ya que con la retracción de la economía no esperan una vuelta masiva al turismo. Por eso tanto precios como oferta se adaptarían a la situación actual. Todavía no tienen montos definidos (deben antes acordar con los proveedores de servicio), pero Giménez adelantó que hospedajes y otros servicios seguirían con los precios de la pasada temporada de verano. Además quieren conseguir posibilidades de financiación con tarjeta que permitan a los que sanjuaninos que no han podido ahorrar igual darse el gusto de un viaje. La mayoría de las propuestas estarían enfocadas en viajes de unos pocos días, que serían los que más clientes potenciales tienen.

Incluso Ischigualasto tendrá novedades tras la reapertura del turismo. Los sanjuaninos podrán disfrutar de forma exclusiva de sus bellezas

Por el lado del consumidor, el desafío será para muchos cambiar su destino habitual o la forma en la que acceden a las vacaciones. Según empresarios del turismo la mayor parte del turismo interno funciona con alquileres espontáneos, lo que se conoce como "ir a buscar en el destino". Esto ya no será una opción, porque para cualquier viaje o escapada se debe hacer un permiso donde conste la dirección de hospedaje, que tampoco puede ser en campings.

Para poder captar este turismo interno, además de las posibilidades de financiación, los empresarios turísticos también recurrieron a otro grupo económico que se vio golpeado por la pandemia y ahora espera revivir: los guías y prestadores turísticos. En este caso hay un plan de ida y vuelta con el Gobierno, ya que los guías y otros organizadores de actividades turísticas recibirán una ayuda por parte del Ministerio de Turismo y cambio de esto entregarán vouchers a los dueño de los hospedajes. De esta manera a la hora de contratar el visitante podrá elegir en la agencia dónde, a qué residencia y también con qué servicios especiales podrá contar.

El miedo de abrir y no poder sobrevivir

Si bien agencias y hoteleros esperaban la vuelta al trabajo, el mayor miedo de los empresarios es volver a trabajar y que el interés de los sanjuaninos sea tan bajo, junto con costos fijos altos, que no les permita sobrevivir. "Después de casi 100 días la apertura nos encuentra con agencias desesperadas por abrir y otras no tanto, porque abrir con un protocolo hace que estén ansiosos pero también temerosos", explicó Ariel Giménez, de la Asociación de Agencias.

En la misma línea, Fabio Nievas, de la Cámara de Gastronómicos y Hoteleros, aseguró que ahora el sector la situación es "crítica en el país y San Juan no está exento". Según dijo el empresario, si bien es una expectativa que tenían la reapertura del trabajo el mayor miedo es que sea insuficiente "porque la realidad es que no hay plata en la calle".

Para Nievas, el mayor miedo de los empresarios es que con la vuelta al trabajo les quiten las ayudas económicas con las que cuentan, porque esto significaría el cierre de algunas empresas. "No deberían quitarnos sino incrementar el apoyo en este contexto".