Por miedo al coronavirus, en San Juan cada vez menos pacientes con diabetes e hipertensión van al médico

Una de las primeras recomendaciones que dieron a la población ante la crisis del coronavirus fue evitar que vayan a los consultorios médicos por cualquier problema menor. Pero lo cierto es que desde que arrancó la cuarentena ya han pasado casi 100 días y en el Colegio Médico los profesionales alertaron que cada vez son más los pacientes con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión que no se están realizando los controles correspondientes, lo que puede generar problemas de salud graves.

"Los médicos que forman parte del Colegio nos han informado en las reuniones que notan cada vez más que los pacientes con problemas crónicos no están yendo a los controles mensuales. No asistir puede generar problemas de salud mayores, estamos en un momento del año difícil porque en invierno hay más casos de neumonías y si el paciente tiene diabetes o hipertensión no controlada se complica más el cuadro", explicó el doctor Mario Penizzotto, al frente de la institución.

En los consultorios hubo un repunte de las consultas generales, pero estos pacientes no están cumpliendo con los controles rutinarios. "Hay mucho temor en la gente, no quiere ir a los consultorios por miedo a contagiarse de coronavirus", añadió el profesional.

La situación de clínicas y sanatorios ha tenido una mejora debido a la autorización de Salud Pública para que puedan hacerse cirugías de baja y mediana complejidad. Esto reactivó el movimiento interno. Con las obras sociales el manejo continúa igual, el único problema que notan es que cuando las casas centrales están en Buenos Aires las autorizaciones demoran más de la cuenta porque las sedes no están abiertas debido a la cuarentena estricta que están cumpliendo los porteños.