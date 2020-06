Una nueva modalidad: detectan dos casos de coronavirus en San Juan "en tránsito"

En San Juan se detectaron dos casos de coronavirus producto de los test pero se trata de camioneros que estuvieron de paso en la provincia y no corresponden al conteo local, según informó la jefa de Epidemiología local, Mónica Jofré. Sobre las personas, explicó que son transportistas asintomáticos que no tuvieron contacto con nadie en su paso por San Juan.

Sobre estos transportistas, uno es de nacionalidad boliviana, y cuando se conoció el resultado positivo ya había salido de territorio sanjuanino y se dio aviso a las provincias donde tiene ruta esa persona. En este caso, ingresó a Mendoza. Casi a la vez se confirmó el caso de una persona de Salta, que también dio positivo en el testeo sanjuanino y ya estaba en ruta cuando se conocieron los resultados, hasta este viernes a la mañana todavía no llegaba a su destino pero va encapsulado, es decir, con personal de seguridad custodiándolo por la ruta. Con ambas personas, que son asintomáticas, se contactó Salud Pública local con las provincias de destino inmediatamente para que se tomen medidas.

El manejo de los transportistas provincial implica que no se bajan del camión, indicó Jofré. Para estos dos camioneros, la estadía en San Juan no tomó más de dos horas. Además, se comunicó con ellos personalmente y se informó que "no tuvieron ningún tipo de contacto estrecho durante su paso por San Juan.