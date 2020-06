Quieren vender vino "suelto" en las bodegas sanjuaninas ¿cómo sería?

El Instituto Nacional de Vitivinicultura está buscando instalar el regreso de la venta de vino "suelto" en las bodegas ejerciendo una serie de controles. La semana pasada se formalizó la puesta en marcha de esta propuesta en la provincia de Río Negro, que cuenta con un número menor de bodegas, como prueba piloto, pero la idea es extenderlo también a San Juan y a Mendoza.

Quienes defienden esta postura, opinan que esta propuesta permitirá al bodeguero vender a un precio mayor y sin el costo agregado de los insumos, al tiempo que el cliente podrá adquirirlo hasta un 40% más barato que en almacenes o supermercados.

El viernes pasado el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) difundió el acuerdo entre la entidad y el gobierno de Río Negro para comenzar a desarrollarse la venta directa de vino en bodega bajo la modalidad "take away" o delivery. Al respecto, las bodegas que deseen sumarse deberán inscribirse en la delegación local, y se les autorizará un volumen -identificado y fiscalizado por el INV- que podrá destinarse a ese fin. En tanto que el consumidor podrá comprar de 1 a 5 litros en botellones de vidrio, solamente en la bodega, ya que no estará permitido ni en supermercados, almacenes o vinerías.

Desde el INV aseguraron que el vino "suelto" no será equiparable a "baja calidad" sino todo lo contrario. Y que será el mismo organismo quien se va a encargar de controlar la autenticidad y el volumen de vino permitido, bajo condiciones que se van a normar y controlar.

Luego será el mismo consumidor quien dará el aval o castigará la iniciativa con la compra del producto. Existe un factor de peso para que las bodegas que implementen este sistema que solía utilizarse en años anteriores, ya que al no usar tantos insumos no encarecerá el producto y podrá obtener dinero de contado en forma diaria, para afrontar sus necesidades más inmediatas.