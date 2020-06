Mirá cómo deben atender las estéticas y centros de belleza en San Juan

En el marco de la cuarentena administrada en San Juan, ya están funcionando los centros de estética y belleza. Aquí te presentamos los detalles del protocolo que deben respetar estos negocios, para que los centros funcionen bajo estrictas medidas de seguridad e higiene.

Este es el protocolo para el funcionamiento de estéticas y centros de belleza:

Medidas de prevención

Se deberá colocar en la puerta del salón, un paño humedecido con lavandina, con el fin de desinfectar las suelas de los zapatos antes del ingreso del cliente, el mismo debe ser desinfectado cada una hora.

La atención se brindará exclusivamente mediante turno previamente pactado por vía telefónica o electrónica.

El otorgamiento de los turnos debe garantizar el distanciamiento entre personas y la no utilización de sala de espera, considerando para ello: Demora del trabajo a realizar, de acuerdo a sus características, y tiempo de higienización de superficies y ventilación entre turno y turno.

Circulación dentro del establecimiento. Para ello, de ser necesario, se deberá modificar la disposición de camillas, maquinaria y elementos a utilizar de modo de lograr un tránsito de personal y clientes que garantice la distancia social mínima de

dos metros.

Cantidad de personal que trabaja en simultáneo: entre ellos deberán conservar la distancia mínima establecida entre personas, si no fuera posible cumplir lo anterior por las dimensiones del local, establecer turnos de trabajo;

En caso de existir clientes con necesidad de asistir con acompañante, el otorgamiento del turno se hará considerando al acompañante dentro del factor de ocupación del local, debiendo ambos (cliente y acompañante) acogerse a las normas sanitarias establecidas.

A efectos de proceder a la atención de los clientes, se deberá cumplir con las siguientes medidas:

-Se deberá contar con un registro de datos de personas que ingresan al establecimiento indicando nombre y apellido, DNI, número de contacto y fecha y hora de ingreso y salida. El mismo podrá ser requerido por la autoridad sanitaria en caso de ser necesario.

-Se deberá contar con estaciones de trabajo o boxes demarcados, cumpliendo el distanciamiento social y provistas con separador, entre cliente y personal. Cada box debe contar con los elementos necesarios para higienizar y desinfectar la estación de trabajo.

-Se debe procurar que durante la atención sólo se encuentre el profesional y cliente en el box o sitio asignado para realizar el tratamiento, sin acompañantes.

-Proporcionar al cliente, al momento de su ingreso, bolsa o contenedor donde pueda colocar sus pertenencias (cartera, mochilas, bolsos, etc.). Solicitarle además que se respeten las zonas demarcadas y llenar el registro.

-Deberá el cliente higienizar sus manos y zonas del cuerpo en que se desarrollará la práctica, en función del trabajo a realizar. Luego podrá tomar el lugar designado para ser atendido manteniendo el cubrebocas colocado salvo que la práctica

requiera necesariamente su remoción.

-En caso de utilizarse camillas, se deberán utilizar cubrecamillas descartables o cobertores plásticos que deberán ser desinfectados luego de cada uso.

-Se debe realizar una minuciosa limpieza y desinfección de todos los espacios y elementos que estén contacto con el cliente previo a iniciar la atención de cada cliente y al finalizar la jornada laboral. En caso de utilizarse esponjas, las mismas

deben recibir un tratamiento de desinfección.

-La limpieza de superficies y ventilación del ambiente debe desarrollarse de acuerdo a recaudos especiales.

-Se debe prestar especial atención a todas las superficies del box, elementos de trabajo, sala de espera y áreas comunes de los ambientes (sillas, pasamanos, manijas, puertas), entre otros.

-En el caso de tratamientos faciales que requieran quitar el cubrebocas al cliente, se recomienda la incorporación de un divisorio acrílico el cual deberá desinfectarse luego de cada uso. El cliente deberá colocarse el cubrebocas nuevamente antes de

retirar el divisorio.

-Para los tratamientos de depilación deben utilizarse paletas descartables para la aplicación de cera o gel en el cliente. Si se realiza depilación en la zona del rostro, se seguirán los recaudos establecidos en el punto anterior para tratamientos

faciales.

-Se encuentra prohibido el uso de folletos, revistas o material de lectura en el local, como así también el consumo de bebidas o alimentos dentro del mismo. Se debe eliminar el uso de dispenser de agua en caso de existir.

Medidas referidas al personal

Recibir la capacitación adecuada en torno a medidas de prevención vinculadas a Covid-19 y su actividad específica, las cuales deben incluir aspectos sobre: higiene personal, lavado de manos, higiene en el establecimiento y desinfección general. Las capacitaciones deberán desarrollarse preferentemente de manera no presencial o al aire libre respetando el distanciamiento mínimo necesario y el uso de cubrebocas.

Utilizar en todo momento en que se encuentre en el establecimiento ambo o bata con mangas largas (preferentemente descartable), cubrebocas, guantes de látex, gafas de protección, cofia y todo otro elemento necesario según el trabajo a realizar. En caso de que el material sea descartable, deberán ser desechados después de ser utilizados con cada cliente. En caso de ser reutilizables deberán ser desinfectados correctamente antes de continuar con el cliente siguiente siempre que conserven su funcionalidad intacta, no presentando rotura alguna. El uniforme de trabajo no podrá ser utilizado fuera del local.

Se encuentra prohibida la utilización por parte del personal de accesorios, joyas, bijouterie, y otros elementos similares. Además, deberá mantenerse en todo momento el cabello recogido;

Lavarse las manos al ingresar al establecimiento, antes y luego de atender a cada cliente y al finalizar la jornada.

En caso de tomar descansos entre turnos, se deberá realizar zonas exclusivas para ello de modo de evitar aglomeraciones de personas.



Medidas de prevención referidas a clientes

Personal del centro de estética realizará un contacto telefónico previo al turno para conocer el estado de salud con el fin de minimizar el riesgo por concurrencia de personas con síntomas compatibles con COVID-19 y además informar sobre las medidas adoptadas por la clínica que deberán ser cumplidas en todo momento.

En caso de padecer síntomas compatibles con infección por COVID-19 no debe asistir al turno y dar aviso a la autoridad sanitaria.

Se recomienda asistir sin acompañantes, preferentemente con cabello recogido y sin utilizar accesorios, joyas, bijouterie o similares.

Deberá ingresar al local y permanecer con el cubrebocas colocado. En caso de que fuera necesario quitárselo, se emplearán las medidas necesarias (máscara de protección y separación acrílica) para evitar un contacto directo con el profesional.

En todo momento se deberán seguir las instrucciones referidas a medidas de prevención brindadas por el personal del establecimiento.