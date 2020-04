El Registro Civil en cuarentena: ¿qué hacer en nacimientos, muertes o pérdidas de DNI?

Desde que comenzó la cuarentena en Argentina – el 20 de marzo – los organismos del Estado comenzaron a funcionar con guardias mínimas y la cantidad de trámites que solía realizarse habitualmente se redujo considerablemente.

Desde el pasado lunes, en el Registro Civil de San Juan se fueron incorporando distintos trámites por la nueva cuarentena administrada. Pero en principio solo estaban atendiendo nacimientos y defunciones con guardias mínimas. Luego se incorporó el sistema de turnos para los trámites más importantes y se centralizó toda la atención al público en la sede central del Registro Civil que esta en calle Santa Fe entre Mendoza y Entre Ríos.

Entiéndase importantes aquellos trámites como la pérdida del DNI, que es necesario para muchas personas para cobrar algún beneficio social o en su defecto para realizar cualquier tipo de necesidad. De hecho en la puerta de la sede central no era atípico encontrarse con personas como María Argentina Guevara que es de la ciudad de Río Grande de Tierra del Fuego y no podía regresar porque no tiene documento.

María Argentina Guevara, perdió su DNI y hasta ahora no podía regresar a su provincia.

El problema suena terrible, pero tiene solución. Si usted por el motivo que fuere perdió el documento, no es necesario que se presente en el Registro Civil. Lo que tiene que hacer es llamar al 0800 333 3659 y seguir el instructivo. O bien enviar un correo electrónico a consultas@renaper.gob.ar, donde hay que poner nombre completo, DNI, un número de teléfono y el motivo de la consulta. Luego, “en dos o tres días te contestan y te mandan el código para descargar el DNI que tiene la misma validez que el papel”, sostuvo Mario Parra, director del Registro Civil en San Juan. En este sentido vale la aclaración que el correo antes señalado es el único mail que se utiliza en todo el país para este tipo de trámites, por lo tanto hay que tener paciencia porque reciben consultas de todas las provincias.

Otro de los tramites es el registro de un hijo. Para entender cómo funcionaban y cómo funcionan ahora, un dato aportado por Parra lo define a la perfección. “Habitualmente en San Juan se registraban 30 nacimientos de manera diaria, ahora hacemos 16 al día”, afirmó el funcionario.

Y en este apartado es importante aclarar algo que ha generado mucha confusión entre los sanjuaninos que fueron padres en tiempos de COVID-19. Porque “no es necesario asistir a realizar el trámite de registro de un hijo, desde Nación bajaron la línea para que corra una prórroga de 45 días que empieza a regir cuando se termine la cuarentena. Vale la pena aclarar esto porque muchos padres nos consultaron y se piensa que la obra social no va a cubrir los gastos porque no están registrados, esto no es así porque en primer lugar está la prorroga que antes hable y en segundo porque nadie te va a pedir nada que acredite el vínculo si la obra social ha cubierto el nacimiento”, explicó el funcionario.

Padres sanjuaninos que inscribieron a su hijo después de un mes.

En tiempos de coronavirus, hasta ahora se registraron 200 bebés sanjuaninos, un número mucho menor al que se maneja por año. En tanto que las defunciones, la mayor parte del trámite se realiza en las funerarias, por lo que tampoco es necesario asistir presencialmente al Registro Civil.

En este sentido el asunto es más triste y engorroso. Porque como se explicó en otras notas no hay despedida del difunto y es un solo familiar el que asiste todo el proceso desde el lugar del deceso hasta el cementerio.