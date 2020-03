Cosas que pasaban un día como hoy en San Juan

Para dejar de lado la sobrecarga de información que hay con el coronavirus, te presentamos algunos hechos que fueron noticia en San Juan y Argentina. Tomá nota:

-El 27 de marzo del año pasado una sanjuanina ofrecía un riñón a cambio de una casa. Algo parecido a lo que cuenta la película argentina “Animal” donde actúa Guillermo Fracella. En la vida real se trató de Graciela Salinas, que a los 48 años de vida contó la situación desesperante por conseguir una vivienda propia, y apareció en todos los medios por la polémica decisión de ofrecer un riñón por una casa. En aquella oportunidad Graciela comentó que “cuando tenía 45 años cerró la fábrica textil donde yo trabajaba, ahora con 48 no consigo empleo en ningún lado. Quiero trabajar y no consigo, se me hace muy difícil todo porque me han pedido que me vaya de donde estoy viviendo y no tengo otro lugar”. Agregando que “mi familia se enojó muchísimo, todos me dicen que es mi vida, pero prefiero tener menos vida y una casa propia, a esta altura con 48 años ya no me queda tanta vida” relató al borde de las lágrimas la angustiada mujer en ese entonces.

-El mismo día Camila Turesso, ex reina de Pocito en 2018, hizo público a través de su perfil de Facebook un indignante momento que le tocó vivir en el mismísimo centro sanjuanino. Según relató en su posteo, fue víctima del acoso de un joven al que identificó con una fotografía dentro de su cuenta.

El acosador en ese entonces la abrazó e intentó besarla mientras ella estaba hablando por teléfono con su novio, incluso continuó una vez que ambos se tomaron el colectivo. Su denuncia encontró cientos de comentario a su favor y en contra del sujeto que quedó escrachado en la publicación.

-También ese día la arbitro sanjuanina Rosana Paz contaba el difícil momento que le tocó pasar en la cancha de Marquesado cuando alguien del público la quemó con agua hirviendo. “En la cancha, la verdad que uno está acostumbrado, a que te digan insultos o piropos exagerados pero nunca me vi venir semejante cosa, no te esperás un reacción así. De todos los años en los que dirigí, nunca había pasado un hecho así, te pueden tirar escupidas, pero esta magnitud no”, dijo en ese entonces en los medios.

- De la misma manera, aquel día sucedió un hecho de película en pleno centro sanjuanino cuando unos motochorros le arrebataron un bolso con $234.000 a un viajante -de procedencia desconocida- cerca de la Terminal de Ómnibus de San Juan, dejaron tirado a la víctima y huyeron rápidamente.

Justo, por el lugar pasaban efectivos del Comando Central quienes observaron la maniobra y salieron a perseguir a los malvivientes. Acorralados, y viendo que la persecución contra ellos no cesaban, es que decidieron tirar el bolso con el dinero, la moto en la que huían y comenzaron a correr, perdiéndose de vista de los policías.

Más allá de que no pudieron detenerlos, afortunadamente los pesquisas lograron secuestrar la moto en la que escapaban y el dinero, el cual fue devuelto a su dueño. El botín fue hallado sobre calles Brasil y Estados Unidos, en Capital.

-Otro hecho policial sucedía un día como hoy cuando una importante red narco fue desbaratada por la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal durante aquel miércoles. La banda estaba compuesta por mujeres sanjuaninas y mendocinas, y toda la organización era manejada por dos reclusos del Penal de Chimbas, según indicaron los efectivos de aquel entonces.

Los propios uniformados contaron que secuestraron 5 kilogramos de marihuana compactada, lista para su fraccionamiento y posterior comercialización. Desde Mendoza era enviada por una mujer de apellido Pereyra, en forma de encomienda y, cuando llegaban a la Terminal de San Juan, el paquete era recibido por tres mujeres.

Las tres femeninos narcos vivían en la Cueva del Chancho, en Chimbas. Fueron identificadas con el apellido Sanchéz y dos, de apellido Corso. Estas últimas son madre e hija, la cual tenía 17 años. Las tres mayores quedaron detenidas a disposición del Juzgado Federal de turno y la menor, fue devuelta a un mayor, que sería su padre, indicaron los efectivos.

-En el Barrio Nuevo Cuyo ubicado en calles Ignacio de la Rosa y Comercio en el Departamento de Rivadavia, ese día se produjo un revuelo importante entre vecinos que ocasionó la inmediata intervención policial. “El inconveniente se produjo por dos vecinas que empezaron a discutir por la tenencia de un perro de la zona, hasta que la agresión paso a mayores cuando una de ellas le propino un golpe de puño en el rostro a la otra y de ahí se produjo una pelea entre ellas con golpes de puño y tirones de pelo” así afirmó el Comisario Jofre a cargo de la Comisaria 34 en La Bebida el año pasado.

-Un día como hoy, pero del año pasado Macrí decía otra de sus célebres frases alegando al optimismo ante la crítica situación económica. Fue en el marco del Congreso de la Lengua Española, cuando el entonces presidente Mauricio Macri se refirió a la suba récord del dólar y llamativamente utilizó una frase de un personaje de la película “Batman: El Caballero de la Noche”.

“Nunca hay tanta oscuridad como en el segundo antes de amanecer”, dijo el mandatario acerca de la situación económica con la moneda estadounidense que trepó a $44,90. En el film estrenado en 2008, el personaje de Harvey Dent (interpretado por el actor Aaron Eckhart) se pronuncia en conferencia de prensa frente a un momento de extrema delicadeza, a causa de los hechos de violencia cometidos en Ciudad Gótica por El Guasón.