Los baldíos de la ciudad, 1.700 focos infecciosos que van diciendo chau

En San Juan, con un relevamiento que empezó a principios de este año se detectaron alrededor de 1.700 baldíos abandonados en la ciudad. Se trata de terrenos que están dejados a su suerte por larga data, algunos desde hace 25 años, siendo un gran peligro ambiental, en predios que tienen desde roedores a olores nauseabundos, oscuridad y usos que escandalizan a los vecinos.

El plan de la Municipalidad de la Capital es erradicar estos basurales a cielo abierto, lo que viene dando buenos resultados en diversos casos. Hay alrededor de 100 terrenos que los propietarios están limpiando, tras ser intimados, como dice la ordenanza municipal que impone cierre y veredas también, según informaron desde el municipio.

Hay alrededor de 400 infracciones en el Juzgado de Faltas Municipal, mientras se avanza en la intimación de otros 9 lotes en Concepción, Desamparados y pleno centro y en las últimas semanas cuatro propietarios limpiaron sus parcelas.

El trabajo lo centraliza el equipo de inspectores de la Secretaría de Ambiente y Servicios que busca, a través de esta normalización y saneamiento ambiental, evitar depósitos de escombros, olores nauseabundos, residuos domiciliarios y la propagación de vectores y enfermedades, entre otros.

Un baldío en Avenida Paula De Sarmiento que se logró cerrar en los últimos días.

Días atrás, con la colocación de cartelería, comenzó una nueva tanda de intimaciones a los propietarios de espacios en abandono para que se realice la limpieza, cierre perimetral y construcción de veredas en el lugar. Los sitios señalizados son:

- Calle Gral. Mariano Acha 292 (norte), antes de Pedro Echagüe.

- Calle 9 de Julio 2256 (oeste) y Riobamba esquina sureste.

- Francisco N. Laprida 1053 (este), entre 1039 y 1059.

- Francisco N. Laprida entre 847 y 863 este.

- 9 de Julio 272 (este), pasando Avenida Rioja vereda norte.

En caso de no tener respuesta favorable por parte del titular se procederá con la judicialización correspondiente, de acuerdo a los pasos previstos por normativa municipal.

Asimismo, las cuadrillas de trabajo ya cuentan con el cronograma para abordar las parcelas ubicadas en:

- Calle 9 de Julio 2254 (oeste), antes de llegar a Riobamba vereda sur.

- Calle Justo José de Urquiza 811 (sur), antes de Nuche.

- Calle 9 de Julio 2276 (oeste), esquina Riobamba suroeste.

- Calle 9 de Julio y del Bono esquina sureste.

Esta labor viene dando buenos resultados y es importante destacar que hay espacios que tras la intimación ya fueron limpiados por sus propietarios responsables:

- Avenida Córdoba y José Martí, esquina noroeste.

- Calle Los Huarpes, antes de La Pampa vereda oeste.

- Colón 1635 (norte), pasaje.

- Paula A. de Sarmiento, frente a la numeración 366 (sur).

Altas multas

El Ejecutivo Municipal en forma conjunta con el Juzgado de Faltas Municipal, de 1° y 2° nominación, labra multas de hasta $250.000 a los propietarios de parcelas en estado de abandono si no sanean el lugar en un plazo de 30 a 45 días. Esto tiene que ver con el tamaño del terreno, si está sucio o si no está cerrado o no tiene la vereda.

La Justicia puede acordar con los dueños de terrenos para que tomen las medidas correspondientes. Hay dos escenarios si no hay acuerdo: puede ejecutar la multa en conjunto con los gastos ocasionados de tasas adeudadas y se remata el inmueble correspondiente; o puede indicar el juez, si hay razones sanitarias, que la Municipalidad se haga cargo y que los gastos de los trabajos en la propiedad privada se devuelvan vía judicial.

El remate del inmueble, si los dueños hacen caso omiso de las advertencias, es la última fase de este proceso y se intenta antes llegar a un acuerdo, ya que el fin de la campaña no es recaudatorio sino de concientización y saneamiento. Incluso aconsejan a la comunidad cuidar la tarea realizada porque es común ver que se logra la limpieza y al poco tiempo empiezan a tirar escombros o basura nuevamente.

Un baldío famoso

Entre la gran cantidad de intervenciones que tuvo que hacer el municipio en baldíos abandonados está el predio de España y 9 de Julio, donde solía haber una estación de servicio y que con los años se convirtió en un verdadero aguantadero y basurero. Allí había gente que pernoctaba y lo usaba de baño y para otros fines que los vecinos denunciaron insistentemente. Así, el Juzgado de Faltas dispuso que el municipio accediera, lo limpiara y cerrara al lugar. Ahora se está controlando que no se rompa la tela perimetral y la Justicia actúa para que el dueño afronte los gastos por el operativo.

Además, hay terrenos que son de propiedad del Estado, del IPV, con diferentes proyectos. El municipio pidió al organismo que se avance con las obras previstas para evitar que sea un foco infeccioso.