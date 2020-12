Embebieron a un perro de 8 meses en alquitrán y lo dejaron tirado en Media Agua

A pocos días de conocerse el salvaje hecho del empalamiento de una perra en Caucete, un nuevo ataque hacia un animal ocurrió este viernes, esta vez en Sarmiento.

Una mujer encontró a un cachorro de apenas ocho meses embebido en alquitrán. La sustancia pegajosa y extremadamente ardiente le llegaba casi hasta la cabeza. El perro estaba tirado en Ruta 40 y San Luis, en Media Agua. Padecía deshidratación y quemaduras. Venturosamente, la sanjuanina lo tomó en sus brazos y lo llevó con el proteccionista Luciano Castro.

En su cuenta de Facebook, Castro informó que el can está en la casa de la mujer y que ella va a adoptarlo, pero que "no tiene dinero para afrontar los gastos de la veterinaria". El alquitrán sólo se encuentra es estado líquido cuando está expuesto a altas temperaturas. Por eso, el perro sufrió indescriptiblemente al ser sumergido en la sustancia. "La persona que lo hizo no tiene corazón, un ser dañino, dejar inmóvil a este pobre cachorro con el alquitrán" solidificado, apuntó el joven.

La veterinaria El Retoño está a cargo del tratamiento para quitarle la sustancia química del cuerpo al cachorro. Es un proceso lento y costoso. Ante esto, Castro pidió ayuda a los sanjuaninos. En caso de poder dar una mano, contactarse al 2645179215 o 2645088955.

La publicación