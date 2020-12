Pañuelos celestes coparon el centro de San Juan: "Senadores, matar no es un derecho"

Luego de la aprobación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y ante el inminente debate en el Senado de la Nación, partidarios de las "dos vidas"se volcaron a las calles de San Juan para manifestar su postura.

Con los clásicos pañuelos celestes, un nutrido grupo de sanjuaninos se reunió frente a la Catedral y marchó por las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo este lunes a la tarde. La movilización, que incluyó "antorchas" y la participación de niños, tuvo como punto alto de expresión una bandera con la leyenda: "Senadores, matar no es un derecho". Otros carteles refirieron que el aborto "no es ampliación de derechos", sino "tratar a otros como desechos".

En cuanto al "poroteo" en la Cámara Alta, fuentes del Frente de Todos (impulsor del proyecto) dijeron que hay un "empate técnico". Lo cierto es que hay senadores que aún no dieron a conocer sus posturas o no las dieron a conocer al público, como la parlamentaria por San Juan Cristina López Valverde. Hace unos días, este medio dio a conocer que ella quedó en medio de especulaciones y que recibió llamados de funcionarios nacionales pero la senadora mantuvo su voto en secreto, aunque en 2018 no convalidó la iniciativa.