Llegó la vacuna rusa a San Juan ¿qué harán empresarios, deportistas y referentes de la cultura?

Ya está en San Juan la primera tanda de vacunas provenientes de Rusia. Si bien estaba pensado que el arribo sería al mediodía, cerca de las 7.30 ya estaba en territorio provincial el camión de la empresa Andreani que transportó desde Buenos Aires las primeras 4.700 dosis de la Sputnik V para los sanjuaninos.

En este marco varios referentes de la cultura, el periodismo, el deporte y el sector empresarial de San Juan opinaron al respecto de si se la pondrían o no la vacuna, mirá sus respuestas.

Jorge Chica - secretario de Deportes

"Si, claro que me la pondría. Para que una vacuna se autorice pasa por muchos estudios y fases. Es fundamental que creamos en este esfuerzo que es, en definitiva, para el bien de todos".

Alberto Platero - presidente de La Liga Sanjuanina de Fútbol

"Por ahora no, si se ve más adelante capaz que si. Si hasta ahora no me he contagiado no sé para que me la pondría si no se sabe mucho al respecto".

Juan Valiente - presidente de Sportivo Desamparados y director del 107

"Si me la pondría porque hoy es la única herramienta qué tenemos para contribuir a limitar la circulación viral y bajar la tasa de mortalidad".

Karina Palacios - profesora televisiva de fitness

"Yo no sé si me la pondría realmente, no confío porque tuve malas experiencias con otras vacunas. Daría prioridad a la gente mayor que tiene problemas más grandes de enfermedades y yo me quedaría para el último porque tengo mis dudas".

Fabian Noriega - músico

"Claro que me la pondria . Hemos estado todo este año cuidandonos con mi familia y es una herramienta mas para cuidarnos".

Hugo Carmona, vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura

"Si me pongo la vacuna, primero porque creo en la Ciencia Rusa .Segundo porque vi la entrevista al creador de la vacuna donde explica todo y tercero porque el temor infundado no puede ser mejor que enfermarse y morir por Covid"

Francisco Mattia - Jugador de San Martín

"Sí, me la pondría. Trabajó para la fabricación de la vacuna el personal idóneo y mejor capacitado del mundo. Además que ya superaron diversas pruebas de aprobación y asimilación humana Me la pondría sin dudarlo".

Karen Sotto - periodista Radio General San Martín

"Si me la pondría, me he puesto cada cosa. Ahora estableciendo prioridades creo que los primeros en ponerse la vacuna deben ser los políticos y funcionarios, ya que ellos deben dar el ejemplo y si sale todo bien, recién ahí debe ser colocada a los grupos de personas que combaten la pandemia desde el día 0".

Hugo Goransky - presidente de la Unión Industrial de San Juan

"Si me la pondría siempre y cuando sea aprobada por la ANMAT, creo que la vacunación es muy importante y que la ANMAT es un ente muy valorado para analizar a todas la vacunas, así que siempre que responda todas las condiciones si me la pondría".

Analía Salguero - presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles

"Si me la pondría porque quiero que termine la pandemia, y yo como de ciencia no sé nada, no confío en quienes saben sin desarrollar teorías conspirativas".

Jorge Cocinero - secretario de Obras y servicios y candidato a rector de la UNSJ

"Si me la pondría porque está realizada por científicos de trayectoria".

Tomi Centurión - músico

"Si me la pondría cuando haya pasado todos los exámenes".

Marcos Quiroga - periodista de Canal 13

"Si, me la colocaría. Contra toda desinformación, me dedique a escuchar todas las campanas y hasta ahora todo me indica que puedo colocármela tranquilamente. Es sacarme un gran problema de encima y evitar males mayores".

Giuli Migani - cantante

"No porque todo es muy reciente".

Luciano Garcia - movilero de Canal 8

"No me la pondría por ahora porque me parece que hay que darle prioridad a los verdaderos pacientes de riesgo de esta enfermedad, y al personal de salud, quienes verdaderamente son los que están expuestos a todo esto. Si bien al estar en la calle estamos expuestos constantemente, al ser joven y no tener problemas previos de salud, no tengo el mismo riesgo que otras personas. Segundo porque prefiero esperar a ver los primeros resultados de la vacunación, ya que se han sembrado muchas dudas sobre la vacuna rusa y sus efectos".

Rosa Cardozo - periodista

"En mi caso le daría la posibilidad a quienes tienen riesgo de salud y aunque yo vivo rodeada de gente por mis actividades, pero siempre cuido la salud de todos comenzando con la mía".

Germán González - periodista de diario Huarpe

"Sí me la pondría. Para cuidarme a mi y a mi familia. Hay que confiar en los científicos y si tenemos dudas de los efectos secundarios preguntar bien".

Jorge Sotomayor - vocero de la Iglesia en San Juan

"Frente a demasiadas noticias contrapuestas son muchas las dudas que se generan, por ello no acepto recibir la vacuna contra el covid 19 en primera instancia".

Filomena Noriega - abogada

"Si me la pondría si se ve segura y es aprobada por el ministerio".

Mario Matic - secretario general de la Asociación Bancaria

"Si, me colocaría la vacuna, en tanto y en cuanto tengamos la certificación de calidad suficiente por parte de la autoridad competente".

Cristian Flores - periodista de Telesol

"Sí. Científicamente está probada su eficacia en un alto porcentaje. Algunas más confiables que otras. Quieren salvar vidas del Covid-19, no quitarlas con una vacuna".