Doloroso relato: por la pirotecnia, atropellaron y mataron a la perra de un deportista sanjuanino

El reconocido competidor de MMA (Mixed Martial Arts) sanjuanino, Gonzalo Araoz es protagonista de un hecho triste que ocurrió durante la nochebuena en nuestra provincia. Segú el mismo relata en su cuenta personal de Facebook, su tierna compañera Hanna murió atropellada en la madrugada de Navidad, ya que se asustó con los estruendos, huyó y fue atropellada.

Aparentemente el animalito salió espantado por los estruendos de la pirotecnia, corrió por el área donde solía correr con su dueño para buscarlo en señal de ayuda y encontró lamentablemente una muerte repentina.

Muy dolido, Gonzalo expresó su tristeza en las redes con fotos de los mejores recuerdos junto a su compañera “Hannita” y explicando la dolorosa perdida y cómo sucedieron los hechos que terminaron entretenida para el animal.

“Jamás imaginé que esto podía pasar, jamás imaginé que ibas a salir a buscarme por donde salíamos a caminar y ahí ibas a quedar para siempre mi amor. Perdón por no haber estado a tu lado en una noche de tanto miedo, perdón por no haberte cuidado como vos a mí, no merecías terminar así Hannita. Para mi vas a ser eterna mi amor y te voy a extrañar la vida entera”