Temen que tras las Fiestas se multipliquen los casos de coronavirus en San Juan

En Salud Pública local no descartan que las celebraciones de Navidad y Año Nuevo traigan una escalada de casos de coronavirus en San Juan. Al menos, así lo dijo este martes la Jefa de Epidemiología local, Mónica Jofré, quien dijo que "preocupan" las Fiestas porque "es inevitable" que haya gente que no cumpla con las medidas anticoronavirus como el distanciamiento social y el uso del barbijo. Apeló a la responsabilidad individual como herramienta clave en estos momentos de la pandemia.

"Cada uno que tenga su vaso, que lo cuide, no sé si por ahí sería muy exagerado ponerle con una fibra los nombres", indicó la médica en diálogo con AM 1020. Jofré dijo que "lo ideal es que haya alguien en esa familia un líder de la juntada que diga va a ser un abrazo virtual de esta manera, que así será una forma de demostrar que nos estamos cuidando más y que queremos terminar el año y empezar el nuevo sin lamentar más contagios y sobre todo sin lamentar más fallecidos".

Además, aconsejó para las juntadas de fin de año que traten de quedarse sentados al momento de los saludos, y que sea desde lejos. También que haya alcohol en gel disponible en las mesas y tener en cuenta las recomendaciones de la Provincia, recordando que sólo pueden hacerse reuniones familiares, y se trate de hacer con burbujas. Es decir, agrupando por mesas por ejemplo de los convivientes y aprovechando el aire libre. "Si no estamos cenando o haciendo el brindis, hay que tener el tapabocas colocado", remarcó.

"El que es positivo lamentablemente deberá transitar Navidad y Año Nuevo aislado él y sus contactos estrechos. No hay otra", indicó.

Advirtió: "no es que vaya a venir la vacuna y al otro día dejamos de usar el tapabocas y nos besamos y abrazamos, no es así. Hay que cuidarnos para no volver a un aislamiento total".