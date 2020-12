¡Atención papis!: los chicos y el coronavirus...¿qué se debe hacer?

En una entrevista exclusiva para Tiempo de San Juan, la doctora Cecilia Velasco (MP 4220), pediatra e infectóloga del Sanatorio Argentino, respondió detalladamente algunos conceptos para tener en cuenta y que se conocen (hasta el momento) acerca del coronavirus y los menores.

A pesar de los reiterados informes médicos en plena pandemia, estadísticas, resoluciones científicas y demás, los sanjuaninos aún se preguntan: ¿Cómo cuido a mis hijos de este virus?, ¿le pongo barbijo a mi bebé?, si se contagia ¿qué debo hacer?, Síndrome Post-Covid en pacientes pediátricos ¿le puede dar a mi hijo?, ¿es mortal?, ¿voy al pediatra a consulta, aunque esté sano?, ¿le tocará la vacuna? Y un sin fin de dudas invaden a los padres por la falta de información. Aquí, todo lo que tenés que saber.

¿Cómo afecta el Covid-19 a los más chicos?:

Según la especialista, a los chicos puede afectarles el coronavirus, pero con cuadros de leve a moderados (en niños sanos y sin enfermedades preexistentes), ya que los pequeños no perciben las mismas complicaciones que tienen los adultos al atravesar el virus.

En el caso de niños que si se vieron afectados por el Síndrome de Covid-19 agudo (que requiere internación, diversos estudios y monitoreo como en los adultos en grave estado), la profesional asegura que son muy pocos niños en el país y sobre todo en San Juan, y sólo se da en aquellos pacientes que poseen enfermedades previas de carácter respiratorio o de otras características que los afecta de manera general.

¿Cómo cuidarlos?:

El uso obligatorio de barbijo es indicado a partir de los 2 años de edad (según la Sociedad Argentina de Pediatría), ya que en bebés más pequeños la utilización del mismo muchas veces no es la correcta y esto puede dificultar la normal respiración o incluso no protegerlo de nada, ya que se estima que pequeños menores a esa edad están en ambientes cuidados, nunca alejados de sus padres y con todos los cuidados necesarios. En niños a partir de los 3 es obligatorio y con su correcto uso.

Por otro lado, la doctora Velasco hizo principal hincapié en que los verdaderos cuidados deben ser exactamente los mismos que con las personas adultas como el distanciamiento social, evitar concurrir a lugares con mucha gente, el correcto y constante lavado de manos o con alcohol en gel, evitar compartir juguetes u objetos con otros niños y personas, estar en espacios al aire libre, mantener la higiene, etc.

¿Es mortal?:

La tasa mundial y nacional de mortalidad infantil específicamente por coronavirus no es en exceso elevada, e incluso no hay con casos de niños sanos que contrajeron el virus y luego fallecieran. Las estadísticas arrojadas por la provincia sobre los niños infectados, por lo general indican el número de casos por contacto estrecho por su familia o por presentar síntomas, pero pueden existir muchos más, explicó la doctora, pero no corren riego de muerte.

Síndrome Inflamatorio Multisistémico Post-Covid en pacientes pediátricos…¿Qué es?:

Por otro lado, y con menor probabilidad, se encuentras los pequeños que sufren del Síndrome Post Covid (SIM) que se da en niños previamente enfermos y es un fenómeno inflamatorio post infeccioso. Esto significa que es una reacción desmedida inflamatoria en el cuerpo, que se defiende del virus o de cualquier agente infeccioso. Se da en un porcentaje muy pequeño de la población de niños que sufrieron Covid-19.

Esta inflamación generalizada genera daño en varios órganos del sistema, y en la mayoría de los casos son cuadros graves que suele presentar altas tasas de morbilidad (internación en terapia intensiva con un equipo médico multidisciplinario que los monitoree, etc), pero no de mortalidad, específicamente.

“Es toda una entidad muy nueva y no sabemos cómo va a seguir”, asegura la doctora.

A fin de año llega la vacuna, ¿les tocará a los chicos?:

Los niños no son un grupo prioritario de vacunación por el momento. No hay estudios científicos en niños para probar la vacuna. En primera instancia no recibirán la vacuna, solamente las personas que se consideran grupo de riesgo, asegura la profesional ya que es “todo bajo la marcha con continuo cambio y sin mayores certezas”.

Consultas en pandemia en San Juan:

En cuanto a las consultas pediátricas en pandemia, la pediatra y especialista en infecciones destacó que los controles regulares deben ser respetados, con todos los protocolos necesarios y que no deben posponerse a menos que sea por razones de fuerza mayor, sobre todo en niños muy pequeños.

Todas las dudas deben ser despejadas con los profesionales en consulta médica, y aunque en su experiencia las consultas no han sido específicamente sobre estos temas, Velasco anima a los papás a continuar con los controles programados a pesar de la pandemia para evitar complicaciones posteriores en la salud de los más chiquitos.