¡Atención chicos! comenzaron las inscripciones para participar de “Verano en Casa”

Con un formato adaptado a las circunstancias sanitarias actuales, el ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, lanzó la inscripción en los municipios para que puedan participar niños y niñas de 6 a 12 años, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad, del programa “Verano en Casa”.

Las áreas sociales, de cada municipio, fijaron días, horarios y lugares para recibir a los interesados en ser parte de las actividades que se desarrollarán durante todo enero. Cada uno de los participantes recibirá un kit deportivo y un kit lúdico, las tradicionales remeras y gorras y material para pintar y dibujar.

De martes a viernes, a partir del 5 de enero, los inscriptos de “Verano En Casa” recibirán material para realizar rutinas recreativas y deportivas cada uno en su domicilio. Todas las actividades se enviarán por vía WhatsApp, coordinadas por profesores de educación física y colaboradores de cada departamento. Aquellos que no puedan recibir las rutinas de manera virtual, la Dirección de Políticas Alimentarias, responsable del programa provincial, estará entregando un cuadernillo con todas las prácticas a realizar.

Está previsto, respetando los protocolos sanitarios, que los niños y niñas puedan disfrutar de una Jornada Recreativa Presencial Optativa en los centros que defina cada municipio. Para esto, los padres y madres deberán acercar a los chicos a cada espacio para poder jugar y participar de las actividades previstas. Esta jornada está diagramada para una vez por semana, para que no se congreguen tantas personas y se pueda cumplir con los protocolos. Por ejemplo, en los centros que estaba previsto que se congreguen 600 chicos y chicas, se dividirán ese número en los cuatro días de “Verano En Casa”, por lo que cada día, asistirán sólo 150 participantes.

Por otro lado, el uso de la pileta no será una exigencia de los profesores de Desarrollo Humano, ya que la gran mayoría de los centros que eligen los municipios, no tiene piscina, por lo que se buscarán actividades generales para disfrutar con amigos.

Quienes deseen ser parte de “Verano En Casa”, deben dirigirse directamente a las oficina de las áreas sociales de cada municipio.