Modelo sanjuanina estalló por el precio de viajar a la provincia: "Hay otros lugares hermosos"

La polémica sobre los precios del turismo en San Juan tuvo un nuevo capítulo el jueves, cuando la modelo albardonera Lisi Arévalo estalló en las redes sociales por el precio de los pasajes de avión para arribar a la provincia. La joven se sumó a la crítica que hizo el piloto mendocino Julián Santero, que había dicho: "Sale más barato alquilar un departamento en Miami, que una cabaña en San Juan".

La excandidata a Reina del Sol disparó con munición gruesa: "En cualquier momento no voy más. Son unos CHORROS. 40mil pesos la ida nomas", escribió en su cuenta de Facebook. Y comparó el costo del vuelo con el de Mendoza y Los Ángeles. "A Mendoza 7mil ida y vuelta" y agregó "me salió 58mil hace un mes un pasaje a Los Angeles (ida y vuelta ) y en el mismo mes me querían cobrar 40mil solo la ida a San Juan jsjajakskaak".

Eso no fue todo, Arévalo, que actualmente reside en Buenos Aires, dijo que "es lindo San Juan pero no vale ese precio, no vale el choreo. Hay otros lugares hermosos en Argentina".

