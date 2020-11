Para potenciar el turismo, evalúan eliminar el test PCR en el ingreso a San Juan

El Comité COVID-19 y el Ministerio de Salud Pública evalúan las condiciones de ingreso para los turistas a San Juan en tiempo de descuento, ya que el 1ro de diciembre se inicia la temporada de verano en Argentina. En este marco, uno de los puntos que estudian es eliminar como requisito para ingresar a la provincia el test PCR con validez de 72 horas, estando así en sintonía con el núcleo de provincias más receptivas del turismo veraniego que no lo piden.

Así lo confirmó la ministra de Turismo local, Claudia Grysnzpan, en diálogo con Estación Claridad este viernes, quien dijo que "buscando que no haya PCR ya se termina el conflicto de paso interprovincial que es un tema delicado. Salir de San Juan para llegar a Buenos Aires y viceversa tenés que atravesar por diferentes provincias. Con el uso de la aplicación eso va a ser importante porque tienen que poner el destino final y nosotros con el registro de permisos que tenemos ejercemos un control bastante detallado sobre el origen y dónde se va a alojar, sobre el movimiento de las personas". La funcionaria adelantó que la definición se dará en los próximos días, pero que eso no detiene la comercialización actual.

"Por supuesto que el PCR limita pero esperamos que si la situación no empeora en San Juan yo espero que la decisión sea tomada en los próximos días para que podamos tener un movimiento. La comunidad debe saber que levantar el PCR no significa que ingrese todo el mundo, los vamos a segur controlando a través de la capacidad de carga y de los permisos de los destinos", remarcó.

Para el ingreso a San Juan se exige un test PCR o de antígenos negativo, de 72 horas de validez y si no se obliga a hacer cuarentena en la provincia hasta obtener el resultado del análisis. Todo corre a cuenta del pasajero y la realización de los hisopados es un servicio caro y complejo de conseguir, sobre todo para una familia completa que quiera vacacionar, generando gastos extra por alrededor de $25.000. Por eso, se presenta como un inconveniente a la hora de elegir San Juan como destino turístico. Esto ya lo han puesto sobre el tapete las agencias del rubro locales que ya escuchan quejas a la hora de tratar de vender paquetes, como es el plan PreViaje que promueve el Gobierno Nacional.

Las nueve provincias del país que conforman el mayor mercado receptivo de turistas en la temporada veraniega ya anunciaron que no les requerirán a los visitantes que cumplan cuarentena ni presenten un test previo de coronavirus con resultado negativo, según lo acordado por sus gobernadores con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Son Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Mendoza, Salta, Jujuy, Neuquén, Entre Ríos y Tierra del Fuego, que en conjunto son el destino del 90% de los turistas durante el verano.

La funcionaria aclaró que nunca el verano ha sido temporada alta en San Juan. Y que la provincia tendrá una gran oportunidad esta temporada con el desarrollo del turismo interno.

También habló sobre los precios de los servicios turísticos sanjuaninos. Aseguró que el Ministerio ha estado hablando con las cámaras del sector y que es un tema recurrente. "El sector hotelero está en un momento tremendo y todos sabemos que excederse no ayuda a nadie. Hemos hecho un sondeo y hay una gran demanda, Ullum, Zonda, Pocito, tienen muchas reservas para el verano y eso hace que suban los precios. Los regula también en 'no' de la gente. Nosotros estamos tratando de controlar los precios. Si la gente lo paga no podemos prohibir la comercialización. El problema es que no sólo decida el turista pagar, sino la mala imagen que le queda a la provincia cuando un alojamiento cobra 7.000 pesos por noche y no lo vale, ese es el verdadero daño, que el turista se sienta estafado. Eso tratamos de que se entienda", explicó.

¿Aire acondicionado prohibido?

"Por supuesto que si tiene que ver con una cuestión de salud, se aplicará como corresponde. Nosotros estamos siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud que a su vez sigue lineamientos nacionales e internacionales, iremos aplicando lo que Salud vaya agregando en los controles vigentes. De todos modos hay un lineamiento general que predomina y que luego cada actividad tiene que adaptar que es la ventilación permanente de los espacios, el uso de los espacios abiertos por sobre todas las cosas y en el caso del turismo es actuar en burbuja, y prima la conciencia de familias y amigos de moverse en grupos y no interactuar", respondió la ministra sobre qué pasará con el aire acondicionado en los alojamientos de San Juan, dado que estarían vinculados con la propagación del coronavirus.

"No creo que eso desaliente el turismo, el turismo está diezmado por el temor y la situación económica producto de la pandemia que hace que la gente piense mucho antes de movilizarse", analizó. "Claro que lo de los aires acondicionados es un problema pero acá en la oferta hotelera lo tiene Capital nomás, el turismo urbano. En los alojamientos del interior no todos tienen aire acondicionado. Pero es un tema a tratar, no creo que sea determinante pero sí es importante", concluyó.