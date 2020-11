¿La Obra Social Provincia cubre la realización de hisopados?

"Hoy por hoy no lo cubre como ninguna obra social no está cubriendo", dijo el interventor de la Obra Social Provincia, Daniel Gimeno, negando que la entidad dé cobertura a sus afiliados para los hisopados para test PCR o antígenos, en el marco de la pandemia. Se trata de prestaciones que están dando laboratorios privados de San Juan y que cuestan varios miles de pesos y se cobran particular a los interesados. Estos test son pedidos para hacer algunos trámites en todo el país, sobre todo para el desplazamiento interprovincial de personas.

Sobre si se puede poner a futuro dentro de la cobertura de la obra social provincial, en declaraciones a Radio Colón, el funcionario dijo que "es el Ministerio de Salud quien ha tomado lógicamente la posta de la gestión de esta enfermedad en general y ha puesto a disposición líneas de whatsapp y de la página de internet para aquellas personas que son contactos estrechos o tienen síntomas para poder realizarse el test correspondiente".

Agregó que "desde la obra social, y teniendo en cuenta específicamente la situación del COVID-19 lo que hemos hecho, por ejemplo, es establecer un nuevo módulo de internación específica del coronavirus porque hay pacientes internados en el sector privado, cosa que al principio esto no pasaba, para pagar esta cobertura de internación, ya sea intermedia o intensiva de pacientes con COVID-19, como así también una internación domiciliaria específica de COVID-19 con coberturas y elementos de protección personal específicos y en ese último punto, se ha establecido con todas las empresas de internación domiciliaria una financiación de los EPP aunque no haya un enfermo de coronavirus, para todos los profesionales que vayan a las casas".