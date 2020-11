Duelo en el vino: fuerte cruce entre presidentes de Coviar y Federación de Viñateros

Días atrás se dio a conocer un comunicado por parte del presidente de la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios insistiendo que la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) no debería existir. Eduardo Garcés dijo que “La misma no beneficia la industria vitivinícola del país sino lo contrario, gestiona sólo para sus propios intereses.” Denuncia que hay dudas respecto a las cuentas de la corporación: “conocemos que en el año 2019 generaron $365 millones, pero no hay certezas en qué se usaron. ¡Cuánto bien le haría a la industria si ese millón por día se invirtiera en los viñateros!”. Luego dice que la Coviar envió a la federación el borrador del plan estratégico de la vitivinicultura para la próxima década - PEVI 2030 – para que realicen aportes “de los cuáles serán ellos quienes los ejecuten en el proyecto, sin nuestra participación activa.” Y finaliza: “rechazamos unánimemente el PEVI con las características impuestas desde la Coviar.”

Por su lado, Ángel Leotta, presidente de Coviar, no se quedó callado y habló el pasado jueves en el programa radial Valor Agregado, con Celia Illanes. “Me llaman la atención las inexactitudes porque manifiesta que desconoce los números de Coviar cuando Coviar es una entidad pública-privada. Tiene que caminar unos pasos hasta el Centro Cívico, pedir los estados contables y ahí se los tienen que entregar. “, comenzó Leotta. Luego, respecto a los 365 millones dijo que “para el presidente de la Federación parece que la actividad vitivinícola únicamente pasa por los viñateros, no hay trasladistas, mosteros, fraccionadores, pasas, nada. La industria vitivinícola es o viñatero o nada para él” y en cuanto a la participación activa indicó que “usted puede participar, lo que usted no puede es tener voto porque la ley especifica cuáles son las instituciones. Quería que violáramos la ley para que él tuviera voz y voto y esto no es así.”

“Bodegas Argentinas no está en contra de Coviar, quiere manejar Coviar porque creen, y en su discurso manifiestan, que ellos son la industria vitivinícola. El mismo concepto de Garcés. ¿Qué hacemos con los trasladistas, fraccionadores, mosteros y con la pasa? En eso congenian BA y Garcés”, dijo respecto al rumor de que Bodegas Argentinas también estaba en contra de Coviar y denunció que: “Tenemos a Garcés fotografiado en Lujan de Cuyo, en la Vendimia, brindando con Bodegas Argentina mientras nosotros estábamos en un callejón con olivos y una carpa, pero estábamos celebrando con los que nosotros consideramos que es el amplio espectro que tiene que tener la industria.”