El padre Rómulo Cámpora le ganó la batalla al coronavirus: "Me siento pleno"

Después de una larga batalla, el padre Rómulo Cámpora superó el coronavirus. El conocido sacerdote había dado positivo el 19 de octubre y desde ese día se encontraba aislado, con algunos síntomas.

"Gracias a Dios me siento ya recuperado y pleno. Me dieron el alta estuve y el martes me reintegro a la tarea pastoral en Rodeo, con todas las precauciones que esto significa", comentó en diálogo con Tiempo de San Juan.

"Le agradezco a Dios, a la Virgen y toda gente que me ha acompañado en la oración. Envió una bendición muy grande para todos los enfermos de Covid-19, no bajar los brazos y a seguir para adelante", agregó.

Cámpora, quien hoy es sacerdote de la Parroquia Santo Domingo del departamento Iglesia, sabe de batallas. A fines de junio del 2013 tuvo que ser internado en la clínica El Castaño por una sorpresiva neumonitis que lo tuvo recluido en terapia intensiva. Afortunadamente se recuperó y volvió a la actividad rápidamente.