Cartonero sanjuanino salió a trabajar con su perro y conmovió a las redes

Una fotografía empezó a dar vueltas en redes sociales y conmovió a todos. Un cartonero sanjuanino, en plena faena. llevó a su perro en el manubrio de su bicicleta oxidada.

Un joven fue el encargado de realizar el posteo en Facebook y escribió una corta reflexión: "Hoy en mi trabajo me encontré con este señor y su perrita (Muñeca) buscando para ganarse su platita dia a dia. Me da mucha alegria ver gente asi. Sabiendo que hay gente que abandona sus mascotas por no poder criarlos".

Sobre la actitud del trabajador informal, el internauta sentenció: "Aprendamos de él". La publicación alcanzó 120 compartidas en la plataforma.