Cuarteto sin fronteras: Marcos Bainotti, el primer músico que llega a San Juan en plena pandemia

“Hace años que el cuarteto dejó de ser sólo para bailar y se convirtió también en música para escuchar", decía Marcos Bainotti en una entrevista a Radio Suquia, allá por noviembre de 2019, sin imaginar lo que más tarde iba a suceder en Argentina y el mundo. Un año después de aquella frase no hay boliches ni tampoco bailes, la pandemia de coronavirus arrasó con todo y en un regreso -lento- a la normalidad, los músicos sólo tienen permitido subir al escenario en bares con gente sentada y con apenas un par de músicos. "Por sentido común teníamos que volver. Si hay diez personas comiendo, no veo por qué no puede haber un cantante y dos músicos respetando los protocolos", confiesa el porteñense instalado en un hotel céntrico, a horas de arrancar con su mini gira, la primera en pandemia, por la provincia.

Marcos hizo casi 400 kilómetros desde Córdoba a San Juan. Cuenta que es su primer viaje después de la cuarentena obligatoria decretada en marzo y el primer show fuera de la provincia que lo vio crecer musicalmente. "Nosotros teníamos la necesidad de cantar y encontrarnos con la gente. Yo hace 30 años que vivo y trabajo de esto, y es como que te sacan de tu mundo. Y mi mundo es esto", expresa a Tiempo de San Juan.

Sergio Bocelli es el empresario que apostó por traer a Bainotti a San Juan.

En Córdoba los músicos pudieron volver al ruedo el fin de semana pasada, tras una larga espera y negociación con las autoridades provinciales. En San Juan fue en agosto, de la mano de Omega. Si bien tras el brote de coronavirus en Caucete se volvió a Fase 1, al confinamiento total, eso apenas duró dos semanas y la movida tropical, como los otros géneros, volvieron a reactivarse. "San Juan fue un ejemplo de esperanza para nosotros, para volver de alguna manera. Alguien lo tenía que hacer, tenía que dar el puntapié. Esas cosas que pasaban eran alentadoras. El baile, con toda la banda, será el año que viene recién. Pero esto es un comienzo bueno para que empecemos a trabajar, y no sólo los músicos, toda la gente que depende de esta actividad".

Ahora el cantante de Mega Tracks, el hombre que está detrás de las canciones más famosas del cuarteto (le compuso a la Mona Jiménez, Damián Córdoba y Ulises, entre otros), se prepara para volver a los escenarios fuera de su Córdoba natal. Serán cinco noches, cinco shows cargados de grandes éxitos. "Tengo los nervios de punta. Hace ocho meses que no hacemos nada de nada y no teníamos contacto con la gente. Sobre todo en San Juan, donde hay muchos seguidores, gente muy querida", le dice a Tiempo de San Juan.

El reconocido cantautor se presentará hoy miércoles y mañana jueves en La Llorona (ambos espectáculos ya están agotados); el viernes y sábado estará en Sol Cirqa, y el domingo, para finalizar, se presentará en los Jardines de Galana: "Estamos felices, hay una adrenalina terrible. Tenemos preparado un show acústico con las mejores canciones. Vamos a repasar los éxitos más importantes de mi carrera como cantante y como autor".