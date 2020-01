Nicolás González, el actor sanjuanino que busca acabar con el taboo del ‘no progreso’ en el arte de la provincia

Nicolás González tiene solo 21 años, pero un estilo de vida bien definido. Él decidió meterse en el difícil mundo del arte, pero quiere acabar con el taboo de que en la provincia es imposible hacerlo. Desde hace muchos años se está perfeccionando en el ámbito actoral y tuvo la posibilidad de quedarse en Buenos Aires con grandes artistas de renombre pero decidió venirse a la provincia y luchar para que el potencial de los sanjuaninos se haga valer.

“En lo actoral, estoy hace 5 años estudiando. Hice seminarios, cursos y este 2019 hice varios profesorados” explica Nicolás, que ahora sigue estudiando en el Instituto Artístico Jellú.

Tuvo la posibilidad de irse a Buenos Aires y lo aprovechó de gran forma. “El Coco Silly me abrió las puertas en su radio y también para darme a conocer, también estuve en la academia musical de Valeria Lynch y la de Cosentino. Me he relacionado con muchas personas que me han hecho crecer muchísimo”, dice Nicolás.

Pero tomó una difícil decisión: dejar todo allá y venirse a la provincia, pero con un solo objetivo: dar a conocer el potencial que tienen los jóvenes de aquí. “Hay muchísimo potencial que en la provincia no se les da la posibilidad de progresar. Con un amigo tenemos la idea de abrirnos una escuela o instituto para darles ese lugar a todos los chicos, que puedan crecer y que el arte sanjuanino salga de la bolsa”.

Sus proyectos este 2020 son varios y sus responsabilidades también, a pesar de luchar por su gran sueño también trabaja todos los días, “Me gano el mango todos los días, trabajo en un hostel y no hay otra que lucharla”, dice Nicolás, que trabaja junto con su hermana para ayudar a sus padres.

Sin embargo, además de sus responsabilidades, tiene pensado hacer una obra de teatro junto con su amigo Bruno, “Es un proyecto que tenemos pensado hacer, veremos cómo sale y que nos depara este nuevo año”, finalizó.