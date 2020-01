El sanjuanino que conduce la UAR tuvo que salir a frenar un error muy grave

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando Báez Sosa", expresó la Unión Argentina de Rugby (UAR) en un comunicado por el caso del joven de 19 años que fue golpeado por un grupo de once jugadores de rugby de un club de Zárate y se desató una polémica debido a que evitaron mencionar que se trató de un asesinato. "Hubo un hecho criminal, no tenemos ninguna duda, usamos ese término sin ninguna intención", aclaró Marcelo Rodríguez, titular de la institución. "Tras los hechos públicamente conocidos de violencia física relacionados con jugadores de rugby, estamos profundamente consternados, por lo cual, consideramos necesario pronunciarnos. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando Báez Sosa esta madrugada en la localidad de Villa Gesell y queremos expresar nuestra mayor solidaridad para con sus familiares. Es aborrecible que un joven salga a divertirse y termine de esta manera", publicaron en la página oficial de la UAR.

Además, aseguraron que "esto no puede volver a suceder en nuestra sociedad" y reclamaron que "todos debemos condenar expresa y enfáticamente estos sucesos de violencia". Como organización, aclararon que trabajan en "redoblar los esfuerzos y generar un programa específico de concientización que colabore para que estos casos no sucedan nunca más. Lo implementaremos junto a las 25 uniones provinciales para que se traslade a los clubes, conscientes de que podemos ser parte de la solución a la violencia entre los jóvenes, independientemente de que no sea una exclusiva responsabilidad nuestra", afirmó el comunicado.

Además Marcelo Rodríguez, sostuvo en otra nota periodística que "estamos muy conmovidos con lo que ha pasado, es lamentable, una tragedia, nos solidarizamos con la familia. Que sucedan estas cosas en chicos tan jóvenes que salen a divertirse, es realmente algo que tiene que hacernos tomar conciencia. Reflexionar sobre la crisis que está atravesando nuestra sociedad, no tiene que ver con qué deporte se practica, sino que nuestra sociedad necesita que todos hagamos un esfuerzo importante para concientizar”, enfatizó el sanjuanino.

Así mismo afirmó que "cada uno desde su órbita y ámbito tiene que hacer un esfuerzo importante para que esto no vuelva a suceder. Ante esto, desde la Unión Argentina de Rugby incluimos el tema y lo trataremos en nuestra próxima reunión de Consejo Directivo para intensificar el plan de acción junto con las 25 uniones y que se traslade a los clubes, convencidos de que el deporte es parte de la solución a la violencia entre los jóvenes”.

"Hemos asumido un importante compromiso para reforzar todo lo que hacemos en materia de valores, inculcar con charlas y presencia activa en cada uno de los clubes para hablar con los chicos”, agregó el titular de la UAR.

"La violencia es algo condenable la genere quien la genere. Es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. En la Unión Argentina de Rugby venimos ocupándonos de reforzar esto como ya lo hemos hecho con otros temas. Con mucha responsabilidad, compromiso y profundidad", sentenció.

Sobre la modalidad en la que se aplica el plan de acción contra la violencia de los jóvenes, explicó: "Todas las acciones se implementan a través de profesionales, con programas que se transfieren a través de nuestros centros de desarrollo a cada club del país".

"Tenemos 17 centros en todo el país, es el canal directo a los clubes. Tomamos acciones inmediatas, hay que abordar a la familia en su conjunto, ver las problemáticas familiares, que no solo suceden en el rugby sino en toda la sociedad. Como dijimos con anterioridad, vamos a intervenir rápidamente y trabajar con todas nuestras uniones y clubes para reforzar la concientización", detalló sobre el abordaje de la problemática que efectúa la UAR.