Claudio María Domínguez también se dio una vuelta por Anchipurac

“Cuando me hablaron de Anchipurac yo pregunté si era algo claro, práctico, entretenido e inteligente, no un mero documental hasta aburrido de los que uno puede ver en YouTube. Me respondieron ‘Claudio, no tenés idea de lo que es Anchipurac’. Y no tenía idea”, comentó el conductor y escritor Claudio María Domínguez en su primera reflexión apenas terminó el recorrido por el Centro Ambiental. El conductor del programa televisivo “Hacete Cargo” del canal C5N de Buenos Aires vino a San Juan a brindar sus charlas sobre espiritualidad y aprovechó para visitar el Anchipurac.

“Me vine, les creí a mis amigos en Buenos Aires y me excede, me maravilla que estén mostrando a todos, a todas las generaciones, a nuestros hijos el círculo de la vida, el círculo de la defensa del planeta, el círculo del reciclaje, la economía circular. Para los que creemos en una espiritualidad práctica todo es un círculo en la existencia, todo viene multiplicado. Lo que uno le haga al planeta se lo está haciendo a uno mismo. Así que es maravilloso conocer este lugar que, además, estéticamente está hecho como los dioses. Es una arquitectura sublime, ecológica bien plasmada”, comentó Domínguez y sumó “yo soy un arquitecto frustrado, hice Ciencias Políticas y Abogacía, amo la construcción en pecera, para mí todo tiene que ser vidrio mostrando naturaleza, sólo el cemento necesario. Y acá en el edificio aprovechan mucho el vidrio por donde se pueden ver los cerros y, además, entra mucha luz del sol”.

El conductor, que vino con dos hijas y su esposa aseguró: “Si hubiera venido solo me hubiera quedado frustrado porque mi familia no lo hubiera visto. Me faltan mis otros dos hijos, los varones grandes, pero cuando vuelva los traigo”.

“Cuando me mencionaban Anchipurac yo no daba bolilla. Cuando llegué, pregunté si era verdad que Anchipurac era tan hermoso y entretenido. Al conocerlo me quedo maravillado”, afirmó Domínguez, y finalizó diciendo “le han hecho honor a lo que están difundiendo, han sido coherentes con el mensaje y con la construcción del mensaje, está bárbaro, viva San Juan, viva Anchipurac”.