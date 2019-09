El drama de una maestra sanjuanina que no tiene dinero para pagar sus operaciones

Este martes en la mañana en la puerta del sindicato Udap se hicieron presentes los manifestantes que reclamaban por el despido de 12 empleados de la farmacia. Mientras tanto, los afiliados al gremio intentaban pasar un ingreso colmado de gremialistas que abrían paso solo a los que ellos consideraban aptos. Algunos tuvieron éxito y otros quedaron en el camino. Como la docente Claudia Riveros (52) que fue a pedir que consideren la cobertura de los gastos médicos de su cirugía de reconstrucción de intestino programada para los próximos días. A la mujer no la dejaron ingresar porque quienes estaban en la puerta la confundieron con una manifestante.

Ante esta respuesta la señora de 52 años se alejó de la puerta donde despedidos y gremialistas discutían e intercambiaban insultos. En diálogo con Tiempo de San Juan, la docente sostuvo que “la primera operación me la hicieron el 28 de junio por eso vine a reclamar porque eran 300 mil pesos y no me cubría o estaban en bancarrotas, después la otra cirugía está programada para el viernes 6 de septiembre y ahí estoy viendo si van a cubrir o no”. Angustiada, agregó que “la bolsa de colostomía tampoco me la cubrieron, es muy triste esto porque uno viene y cuando le dicen que no entra en una situación de ataques de nervios que no está para pasar a esta edad y encima con todo lo que he aportado” .

Según la maestra “las respuestas que me dan acá nunca son convincentes, van tapando agujeros como pueden, esto me tiene mal yo nunca creía que íbamos a llegar a esto” finalizó con total indignación.