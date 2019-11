Por la nota de Tiempo de San Juan, la semitera de 9 de Julio volvió a tener luz

Después de casi un mes sin tener luz, Inés Chávez junto a su familia volvieron a contar con el servicio esencial para poder llevar a cabo su vida con normalidad. Así lo aseguraron desde el EPRE después de que se publicara la nota de Tiempo de San Juan, donde se detallaba la difícil situación que estaba atravesando esta familia oriunda de 9 de Julio. La mujer trabaja haciendo semitas y pan para poder subsistir junto con sus dos hijas, recibió una boleta con el costo de 29 mil pesos y luego un detalle de deuda que junto a la reconexión del servicio daba la suma de 60 mil pesos. “Un dinero que yo nunca tuve, por eso no me quedó otra que dejar que me cortarán la luz” había afirmado en su momento la mujer angustiada.

Desde el Ente Regulador de la Electricidad (EPRE) no dieron a conocer en detalle qué pasó con el medidor de la mujer que cuenta con poca aparatología eléctrica y tampoco trabaja con hornos eléctricos en la elaboración de sus productos que vende por la zona. Inés trabaja en horno de barro durante el día y durante la noche continúa con los pedidos en un horno pizzero que funciona con garrafa. Por eso no se explicaba cuál había sido la razón de semejante suma.

Lo gratificante es que finalmente esta familia de trabajadores vuelve a contar con el servicio de manera normal y en los próximos días desde la entidad que intervino en el caso darán a conocer las razones que llevaron a tener una suma de 60 mil pesos en la boleta. En diálogo con este medio, la mujer que hace semitas manifestó que “estoy muy agradecida por la reconexión, porque antes había ido a golpear varias puertas y no teníamos una respuesta pero finalmente todo se solucionó”.

Por otra parte, referido al problema de salud que tiene su hija menor y el gasto que tiene que hacer para comprarle la leche especial para su nieta prematura, desde el Ministerio de Desarrollo Humano ya se pusieron en contacto para brindarle una pronta asistencia.