El integrante de 'Omega' acusado de golpear a un policía rompió el silencio

En la mañana de este martes personal de Seguridad Personal atrapó a tres sujetos sospechados de ser los autores de los llamados extorsivos que perjudicaban al boliche ‘La Llorona Bar’ justamente cada vez que tocaba la banda ‘Omega’ en esta instalación.

Este hecho, de amenaza de bomba, no solo ocurrió en una ocasión, si no en cinco noches diferentes. Y en este último viernes, Alejandro Flores, más conocido por los fanáticos de Omega como ‘Ale’ fue detenido por la policía por presunta resistencia, amenazas y lesiones contra un policía, es decir, acusado de golpear a un efectivo.

Ahora, ya en libertad y con los sospechosos detenidos, habló con Tiempo de San Juan. “Que triste decirlo por esto, pero ya se terminó. Ya se estaba convirtiendo en una pesadilla para nosotros y también para la policía”, dice Alejandro con respecto a las amenazas que recibieron en cinco ocasiones.

“Ahora la justicia demostrará de lo que se me acusa, que es de haberle pegado a un policía. Dicen que hay varios uniformados que me señalan y dicen que le pegué pero lo tendrá que demostrar dónde yo le he pegado”, el baterista de la banda enfrenta una denuncia penal, que es resistencia, amenazas y lesiones agravadas porque son en prejuicio de la autoridad.

“A pesar de todo, yo estoy muy agradecido con toda la fuerza de Comisaría 2da y los jefes que siempre estuvieron en comunicación conmigo. Siempre me mostraron su apoyo y se portaron muy bien cuando pasaron estos hechos”, declaró.

“Nunca he tenido problemas con nadie, la gente que me conoce sabe cómo soy, he recibido mucho apoyo de la gente y lo festejaremos de nuevo este viernes”, finalizó Alejandro Flores.