Con fuertes ráfagas de viento Sur, así estará el tiempo este miércoles en San Juan

Este martes el viento Sur amagó durante todo el día, con algunas ráfagas no muy fuertes. Pero para el miércoles, se espera que se haga presente con más virulencia: algunas ráfagas alcanzarán los 35 kilómetros por hora. La intensidad del viento empezará a aumentar alrededor de las 3 de la madrugada y durarán hasta las 15.

Pero no solo el viento será la nota del tiempo este miércoles, sino que la temperatura también descenderá. Si bien la mínima será de 17º, la máxima no distará mucho y se ubicará en los 23º en horas de la tarde. El cielo estará parcialmente nublado durante casi todo el día, lo que contribuirá también a que la temperatura no se eleve.

En horas de la noche del miércoles, el viento rotará levemente, soplando desde el suroeste y oeste para terminar el jueves como viento norte.