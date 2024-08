Mundo streamer en San Juan: Santi Vives, de bartender a streamer y estudiante de contador

Con ello, su fascinación por el streaming se intensificó cuando surgió el fenómeno de Among Us. Motivado por este nuevo interés, Vives comenzó a realizar transmisiones en vivo. A pesar de tener solo un equipo básico teniendo problemas por una computadora inadecuada y poca bajada/subida de internet, su entusiasmo no decayó. Aunque intentó también con algunos streams en vivo (IRL), los problemas técnicos lo llevaron a hacer una pausa.

En diciembre de 2022, Vives tomó una decisión drástica: se mudó a Uruguay para trabajar en un parador gastronómico durante cuatro meses. La experiencia le permitió juntar el dinero necesario para mejorar su equipo. A su regreso, se inscribió en un curso de bartender durante la pandemia, lo cual le ayudó a reunir los fondos para su nueva computadora. "El curso de bartender fue clave. Me permitió ahorrar y finalmente equiparme para el streaming," explica.

Con su nuevo equipo y un renovado entusiasmo, Vives se sumergió en el streaming con una actitud fresca y auténtica. "Trato de hacer en mi stream algo que yo mismo disfrutaría. Soy un tipo normal, sin muchos filtros, jugando al Counter-Strike y mostrando cómo soy en mi grupo de amigos”.

Aunque no tiene una meta definida en el mundo del streaming, Vives disfruta del proceso y de la comunidad que ha encontrado. "No tengo un objetivo claro para el futuro en el streaming. Lo hago porque me gusta, y la comunidad es genial. A pesar de que la facultad y el trabajo a veces se complican, trato de disfrutar cada momento."

Además de sus actividades como streamer, Pollo, como lo conocen en redes sociales, está comprometido con sus estudios de contador público y trabaja en el área contable de una empresa. Esta combinación de responsabilidades y pasiones demuestra un equilibrio notable entre sus intereses personales y profesionales.